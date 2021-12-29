Araştırma ortaya koydu: Covid-19'un sonu geliyor mu?

Güney Afrika’da yapılan ve medRxiv adlı dergide ön baskı olarak yayımlanan çalışma, başlangıçta Omicron ile enfekte olan, bazıları aşılanmış, bazıları ise aşılanmamış 15 kişi incelendi.

Bilim insanları, 14 gün sonra, bu insanlardaki bağışıklık hücrelerinin Omicron ve Delta'yı etkisiz hale getirip getiremeyeceklerini görmek için çeşitli örnekler aldı.