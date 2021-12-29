Araştırma ortaya koydu: Covid-19'un sonu geliyor mu?

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 12:35
Araştırma ortaya koydu: Covid-19'un sonu geliyor mu?

Uzmanların bildirdiğine göre, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı, tüm dünyada 5,4 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olan pandeminin sonunu getirebilir.

Araştırma ortaya koydu: Covid-19'un sonu geliyor mu?

NTV'de yer alan bir habere göre, Güney Afrika’da yapılan yeni bir çalışma, Omicron varyantı enfeksiyonunun koronavirüsün şu anda dünyada hakim olan ve ciddi hastalığa neden olan Delta varyantına karşı bağışıklığı artırabileceğini gösterdi. Bilim insanları, şimdiye kadar hafif bir hastalığa neden olduğu görülen Omicron'un nüfusun bağışıklığını artırarak, küresel salgının yıkıcı etkisini durdurabileceğini aktardı.

Araştırma ortaya koydu: Covid-19'un sonu geliyor mu?

Güney Afrika’da yapılan ve medRxiv adlı dergide ön baskı olarak yayımlanan çalışma, başlangıçta Omicron ile enfekte olan, bazıları aşılanmış, bazıları ise aşılanmamış 15 kişi incelendi. 

Bilim insanları, 14 gün sonra, bu insanlardaki bağışıklık hücrelerinin Omicron ve Delta'yı etkisiz hale getirip getiremeyeceklerini görmek için çeşitli örnekler aldı.

Araştırma ortaya koydu: Covid-19'un sonu geliyor mu?

DELTA VARYANTINI NÖTRALİZE ETME KABİLİYETİNDE 4,4 KAT ARTIŞ

Araştırmacılar, Omicron'u nötralize etme kabiliyetinde 14 kat, ayrıca virüsün Delta varyantını nötralize etme kabiliyetinde 4,4 kat bir artış buldu.

Bununla birlikte çalışmada, katılımcılardan bazılarının aşılanmış olduğu ve birçoğunun virüsün daha önceki bir türüyle enfekte olmuş olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Bu durumun Delta'nın nötralizasyonunun kesin olarak Omicron enfeksiyonuna atfedilemeyeceği anlamına geldiğini kaydetti.

Araştırma ortaya koydu: Covid-19'un sonu geliyor mu?

Araştırmanın yazarları, "Bu çalışmadaki katılımcılar muhtemelen daha önce enfekte olmuş ve yarısından fazlası aşılanmıştır.

Bu nedenle, gözlemlediğimiz şeyin Omicron tarafından tetiklenen antikorlar tarafından Delta virüsünün etkili çapraz nötralizasyonu mu yoksa önceki enfeksiyon ve / veya aşıdan antikor bağışıklığının aktivasyonu mu olduğu belirsiz” açıklamasını yaptı.

Araştırma ortaya koydu: Covid-19'un sonu geliyor mu?

HİÇBİRİNDE OKSİJEN TEDAVİSİNE GEREK DUYULMADI

Diğer taraftan, çalışmadaki bireylerin yedisinin aşılı olduğu, üçünün iki doz Pfizer/BioNtech, üçünün  bir doz Johnson & Johnson ve birisinin  iki doz Johnson & Johnson ile aşılandığı aktarıldı. 15 katılımcıdan 11'i Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ancak hiçbiri ek oksijen tedavisi gerektirmedi.

Çalışma,  Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nden bir araştırmacı olan Alex Sigal tarafından yönetildi.

Sigal, "Omicron'a karşı bağışıklığı nötralize eden antikorlarda artış hali hazırda bekleniyordu. Ancak, aynı kişilerin özellikle aşılananların, Delta varyantına karşı gelişmiş bağışıklık geliştirdiğini de gördük” dedi.

Araştırma ortaya koydu: Covid-19'un sonu geliyor mu?

OMİCRON TÜM NÜFUSUN BAĞIŞIKLIĞININ ARTMASINI SAĞLAYABİLİR

Segal, "İsrail'de ve tüm dünyada Omicron ile enfekte olması beklenen çok sayıda insan, tüm nüfusun bağışıklık seviyesini önemli ölçüde artırabilir ve Delta'nın ve en azından diğer varyantların bazılarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir" dedi.

Öte yandan yeni araştırma, İngiltere'den geçen hafta yayınlanan iki çalışmanın, Omicron ile Covid-19  enfeksiyonlarının Delta varyantına kıyasla hastaneye yatışla sonuçlanma olasılığının daha düşük olduğunu göstermesinin ardından geldi.

Sonuç olarak, Omicron ile görülen ciddi vaka oranlarının azalmasının nedeni hala belirsizliğini koruyor. Bu durumun varyantın özelliklerinden mi, yoksa önceki enfeksiyon ve aşının sağlandığı bağışıklıktan mı kaynaklandığı hala belli değil.


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