Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
Uzun zamandır Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi.
Hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
ÇEKİMLER DURDURULDU
Başrol oyuncularının koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan ve Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı.
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