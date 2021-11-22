Araştırma ortaya koydu: Delta varyantı hamile kadınları 5 kat daha fazla öldürüyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamile kadınların ciddi Covid-19 riski altında olduğunu belirterek, gebe ölümlerinin Delta varyantı ile birlikte arttığını açıkladı.
Yeni çalışmalar, Delta varyantının ABD’de baskın olduğu dönemde Covid-19 nedeniyle ölen hamile kadınların oranının beş kat arttığını buldu. Delta öncesi, hamilelik sırasında virüse yakalanan her bin kadından beşi, Delta döneminde ise her bin kadından 25’inin öldüğü aktarıldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelikteki Covid-19 riskine ilişkin iki farklı çalışmanın sonuçlarını yayımladı. İlk çalışma kapsamında Mississippi eyaletine ait Mart 2020 ile Ekim 2021 arasındaki hamilelik ölüm verileri analiz edildi.19 aylık dönemde eyaletteki hamile kadınlar arasında kaydedilen toplam bin 637 enfeksiyondan15'i ölümle sonuçlandı.
Ölü doğumların Covid ile enfekte olmayan kadınların sadece yüzde 0,65'inde meydana geldiği görüldü.
Ayrıca, incelenen 21 bin 653 kadının Covid-19 ile enfekte iken erken doğum yaptığı aktarıldı. Bu kadınların ölü doğum yapma olasılığının iki kat daha fazla olduğu ve bebeklerin 273'ünün doğumdan sağ çıkmadığı aktarıldı.
DELTA VARYANTI İLE ÖLÜ DOĞUM ORANLARI 4 KART ARTTI
Öte yandan, ABD’de Delta varyantının hakim olduğu ölü doğum oranının daha yaygın olduğu açıklandı. Temmuz-Eylül 2021 arasında ölü doğum oranları dört kat arttı. Covid-19 nedeniyle solunum cihazına ihtiyaç duyan enfekte kadınların ölü doğum yapma olasılığı daha yüksekti.
Araştırmacılar, bu verilerin hamile kadınlar için Covid-19'a karşı aşılamayı daha da önemli hale getirdiğini vurguladığını söyledi.
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