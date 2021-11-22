Araştırma ortaya koydu: Delta varyantı hamile kadınları 5 kat daha fazla öldürüyor

Ölü doğumların Covid ile enfekte olmayan kadınların sadece yüzde 0,65'inde meydana geldiği görüldü.

Ayrıca, incelenen 21 bin 653 kadının Covid-19 ile enfekte iken erken doğum yaptığı aktarıldı. Bu kadınların ölü doğum yapma olasılığının iki kat daha fazla olduğu ve bebeklerin 273'ünün doğumdan sağ çıkmadığı aktarıldı.