AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor
Area Araştırma'nın 12 ilde yaptığı araştırmaya göre yurttaş; hükümetin ekonomi politikasını yüzde 70,1 oranında başarısız buluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarısız bulanların oranı ise yüzde 55,3.
Anketin sonuçlarına göre, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı ise 3 puanın üzerine çıktı. İşte son seçim anketi...
Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ve 2 bin kişinin katıldığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları – 2021 Genel Değerlendirmesi" araştırması tamamlandı.
Araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Area; Türkiye'de siyasal atmosferin iktidar cephesi aleyhine geliştiğini tespit etti.
Araştırmada "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar alındı:
Toplam seçmen üzerinden AKP: yüzde 24,7
Geçerli oylar üzerinden AKP: yüzde 30,5
Toplam seçmen üzerinden CHP: 22,0
Geçerli oylar üzerinden CHP: 27,2
Toplam seçmen üzerinden İYİ Parti: 12,8
Geçerli oylar üzerinden İYİ Parti: 15,8
Toplam seçmen üzerinden MHP: 7,3
Geçerli oylar üzerinden MHP: 9,0
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