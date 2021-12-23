AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2021 Perşembe, 14:31
AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

Area Araştırma'nın 12 ilde yaptığı araştırmaya göre yurttaş; hükümetin ekonomi politikasını yüzde 70,1 oranında başarısız buluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarısız bulanların oranı ise yüzde 55,3. 

Anketin sonuçlarına göre, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı ise 3 puanın üzerine çıktı. İşte son seçim anketi...

AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ve 2 bin kişinin katıldığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları – 2021 Genel Değerlendirmesi" araştırması tamamlandı.

Araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Area; Türkiye'de siyasal atmosferin iktidar cephesi aleyhine geliştiğini tespit etti.

AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

Araştırmada "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar alındı:

Toplam seçmen üzerinden AKP: yüzde 24,7

Geçerli oylar üzerinden AKP: yüzde 30,5 

Toplam seçmen üzerinden CHP: 22,0

Geçerli oylar üzerinden CHP: 27,2

Toplam seçmen üzerinden İYİ Parti: 12,8

Geçerli oylar üzerinden İYİ Parti: 15,8

Toplam seçmen üzerinden MHP: 7,3

Geçerli oylar üzerinden MHP: 9,0

AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

Area tarafından; Partilerin 2021 Yılı Oy Trendleri de derlendi. AKP ve MHP'nin 2021 trendi şöyle...

AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

CHP ve İYİ Parti'nin 2021'nin trendi ise şöyle... 

AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

Araştırmada Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy oranlarına da bakıldı.

AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

Araştırmaya katılanların yanıtları geçmiş seçimlerle de karşılaştırıldı.

Bu karşılaştırmaya göre AKP 2018'den bu yana yüzde 8,4 oranında oy kaybetti. 

CHP ise 2018'den bu yana 2,2 oranında oyunu yükseltti. 

AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

Araştırmaya katılanlar; "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalıdır?" sorusuna ise yüzde yüzde 59,2 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yanıtını verirken, yüzde 40,8 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yanıtını verdi. 

AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

"Sizce, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıt ise yüzde 56,7 oranında ekonomi oldu. 

AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

YURTTAŞIN 70'İ EKONOMİ POLİTİKASINI BAŞARISIZ BULUYOR

"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna ise yurttaşın yüzde 70,1'i başarısız yanıtını verirken, yüzde 24,6'sı ise başarılı yanıtını verdi. 


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