AREA anketi açıklandı: Yurttaş, hükümetin ekonomi politikasını beğenmiyor

Area Araştırma'nın 12 ilde yaptığı araştırmaya göre yurttaş; hükümetin ekonomi politikasını yüzde 70,1 oranında başarısız buluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarısız bulanların oranı ise yüzde 55,3.

Anketin sonuçlarına göre, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı ise 3 puanın üzerine çıktı. İşte son seçim anketi...