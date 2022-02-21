Arjantin'deki orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar

Ülkenin Paraguay ve Uruguay sınırında yer alan Corrientes'te şimdiye kadar yaklaşık 800 bin hektar alanın yangınlardan etkilendiği bilgisini paylaşan yetkililer, yangının en az 26 milyar Arjantin pezosu (en az 240 milyon dolar) zarara neden olduğunu düşündüklerini belirtti.

Yetkililer, söz konusu zararın telafi edilmesinin yıllar sürebileceğine işaret etti.