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Türkiye'de önüne geçilemeyen tecavüz, taciz ve öldürmeye varan cinsel saldırı olayları isyan ettirmeye devam ediyor...

Cinsel istismar konusunda tüm dünyada farkındalık yaratmak amacıyla, 2009 yılından itibaren 4 Mart, “Dünya Cinsel İstismar İle Savaşma Günü” olarak kabul ediliyor.

'Arka Sokaklar' dizisinde de isyan ettiren bu konu işlendi.

Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterinin cinsel saldırıya uğradığı sahne ekrana damga vurdu. Zeliş'e hayat veren oyuncu Yüsra Geyik ise "Kaç kadın bu hafta böyle yaşamak zorunda kaldı?', 'Kaç aile çaresiz bırakıldı?" sözleriyle kadına şiddet ve cinsel saldırı olaylarına isyan etti.