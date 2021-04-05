Küçükçekmece’de kadına şiddet: Çocuğunun gözü önünde darbetti

İstanbul Küçükçekmece’de bir kişi, bir kadını ağlayan çocuğuna aldırış etmeden sokak ortasında darbetti.

DHA
05 Nisan 2021 Pazartesi, 08:27
Küçükçekmece’de kadına şiddet: Çocuğunun gözü önünde darbetti
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Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. Bir erkek, eşi olduğu belirtilen kadını sokak ortasında darbetti.

Şahıs, kadına yumruk darbeleri indirirken çevreden sesleri duyan vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Şahıs ise eşini darbetmeye devam edip, evine götürdü.

Şiddete başvuran şahısla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.


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