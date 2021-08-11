Höyüğün tahrip olduğu alanlarda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Burada sit alanlarının sınırlarını belirlemeye çalışıyoruz. Yüzey toprağının hemen altından arkeolojik kalıntılar çıkmaya başladı. Kazının üçüncü gününde bir insan iskeleti açığa çıktı. Çocuk yaşlarda bir bireye ait. Toprağa açılan oval biçimli bir çukura büzülmüş biçimde yatırılmış bir birey, kuzey ve güney doğrultuda uzatılmış. Bu iskelet eski topluma ait ve o döneme ilişkin doğrudan bize bilgi sağlayan kalıntı olduğu için çok önemli."
Yılmaz, son dönemlerde iskeletler üzerinde disiplinler arası çalışmalar yapıldığını belirterek, "İskeletlerin yaşını veya beslenme sistemini belirleyebiliyoruz. Kemikler üzerinde eğer geçirdiği hastalıklar iz bıraktıysa bunları belirleyebiliyoruz. Tabii tek bir örnekle çok fazla veri elde edemesek de başlangıç için sevindirici bir kalıntı" ifadelerini kullandı.
Yüzey araştırmalarıyla kentin arkeolojik kronolojisini tamamladıklarını ve bu durumun mutluluk verici olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yüzey araştırmalarında Fest Travel bizi destekledi. Bu yıl itibarıyla yüzey araştırmalarımızı, bütün hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz için tamamladık. Tunceli birçok medeniyetin geçiş güzergahı üzerinde yer alıyor. Bizim bulgularımız da bunu doğruladı. Bulgularımızı yayına hazırlamaya başladık" dedi.
Yılmaz, hazırlayacakları bilimsel makalelerin yayımlanmasıyla kentin tarih ve arkeoloji tutkunlarının ilgisini çekeceğini aktardı.
Kazı Başkanı ve Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel de kentte müzenin açılmasıyla birlikte arkeolojik çalışmaların hız kazandığını vurguladı.
Bu kapsamda Tozkoparan Höyüğü'nde ilk kurtarma kazısını başlattıklarını aktaran Öncel, "Yaklaşık bir ay daha alanda çalışma yapmayı düşünüyoruz. Amacımız, höyüğün yaygınlığını ve sınırlarını belirlemek. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Tunceli Müzesi şu an Türkiye'nin en yeni müzesi. Bu kurtarma kazısında ele geçirilen eserlerimiz Tunceli Müzesi'nin koleksiyonunu zenginleştirecektir ve ayrıca ilin kültürel geçmiş tabakalanmasının ortaya çıkmasında önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.
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