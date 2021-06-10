<p>Inter ile yol ayrımına gelen Arturo Vidal'e Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.<br></p>
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Inter ile yol ayrımına gelen Arturo Vidal'e Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.

<p>İtalyan basını, Inter'de yaşanan ayrılıklara Arturo Vidal'in de ekleneceğini belirterek oyuncuya talip olan Zenit'in yanı sıra Beşiktaş ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazdı.<br></p>
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İtalyan basını, Inter'de yaşanan ayrılıklara Arturo Vidal'in de ekleneceğini belirterek oyuncuya talip olan Zenit'in yanı sıra Beşiktaş ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazdı.

<p>Meksika ekibi Club America'nın teklifini kabul etmeyen Vidal'in önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş ve Zenit'in teklifini değerlendirme olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.</p>
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Meksika ekibi Club America'nın teklifini kabul etmeyen Vidal'in önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş ve Zenit'in teklifini değerlendirme olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.

<p>Daha önce Barcelona, Bayern Münih, Juventus gibi dünya devlerinin formasını giyen 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, bu sezon Inter forması giydiği 30 maçta , 2 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.<br></p>
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Daha önce Barcelona, Bayern Münih, Juventus gibi dünya devlerinin formasını giyen 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, bu sezon Inter forması giydiği 30 maçta , 2 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.

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