Son 10 yılda asgari ücretin dolar bazındaki seyri: Asgari ücret dolar karşısında işte böyle eridi
14 milyona yakın çalışan alım gücünün gerilemesi sonrasında asgari ücrete yapılacak ara zamma odaklandı.
Asgari ücret yıllar içerisinde dolar bazında gerileyerek 2022 Haziran ayı itibariyle 300 doların altını gördü.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre işte son 10 yılda asgari ücretin dolar bazındaki seyri...
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