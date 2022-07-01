Son 10 yılda asgari ücretin dolar bazındaki seyri: Asgari ücret dolar karşısında işte böyle eridi

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 13:31
<p>14 milyona yakın çalışan alım gücünün gerilemesi sonrasında asgari ücrete yapılacak ara zamma odaklandı.</p> <p>Asgari ücret yıllar içerisinde dolar bazında gerileyerek 2022 Haziran ayı itibariyle 300 doların altını gördü.</p> <p>Bloomberg HT'de yer alan habere göre <strong>işte son 10 yılda asgari ücretin dolar bazındaki seyri...</strong></p>

14 milyona yakın çalışan alım gücünün gerilemesi sonrasında asgari ücrete yapılacak ara zamma odaklandı.

Asgari ücret yıllar içerisinde dolar bazında gerileyerek 2022 Haziran ayı itibariyle 300 doların altını gördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre işte son 10 yılda asgari ücretin dolar bazındaki seyri...

<p><strong>2012</strong> yılı asgari ücreti <strong>406</strong> dolar ediyordu.</p>

2012 yılı asgari ücreti 406 dolar ediyordu.

<p><strong>2013</strong> yılında asgari ücret <strong>386 dolara</strong> düştü.</p>

2013 yılında asgari ücret 386 dolara düştü.

<p><strong>2014</strong> yılında da bir önceki yıla göre 40 dolarlık düşüş kaydedildi ve asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı <strong>348 dolar oldu.</strong></p>

2014 yılında da bir önceki yıla göre 40 dolarlık düşüş kaydedildi ve asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 348 dolar oldu.

<p>Dolar/TL paritesi baz alındığında<strong> 2015</strong> yılında asgari ücret <strong>430 dolara </strong>karşılık geliyordu ve 2014 yılına göre artış kaydedilmişti.</p>

Dolar/TL paritesi baz alındığında 2015 yılında asgari ücret 430 dolara karşılık geliyordu ve 2014 yılına göre artış kaydedilmişti.

<p>2015 yılında yaşanan göre artışın ardından<strong> 2016 yılında</strong> asgari ücretin dolar karşısındkai değeri yine düştü ve asgari ücret <strong>384 dolara</strong> kadar geriledi.</p>

2015 yılında yaşanan göre artışın ardından 2016 yılında asgari ücretin dolar karşısındkai değeri yine düştü ve asgari ücret 384 dolara kadar geriledi.

<p><strong>2017</strong> yılında da asgari ücretin dolar karşısındaki değeri düşüş eğilimine devam etti ve asgari ücret <strong>332 dolara</strong> karşılık geldi.</p>

2017 yılında da asgari ücretin dolar karşısındaki değeri düşüş eğilimine devam etti ve asgari ücret 332 dolara karşılık geldi.

<p>2018 yılında da görece bir artış yaşandı ve asgari ücret  <strong>356 dolar</strong> oldu.</p>

2018 yılında da görece bir artış yaşandı ve asgari ücret  356 dolar oldu.

<p>2019 yılında asgari ücretin dolar karşısında eridi. Asagri ücret <strong>2019 yılında</strong> dolar karşısında <strong>331 dolar</strong> ediyordu.</p>

2019 yılında asgari ücretin dolar karşısında eridi. Asagri ücret 2019 yılında dolar karşısında 331 dolar ediyordu.

<p>2020 yılında asgari ücret 336 dolar oldu.</p>

2020 yılında asgari ücret 336 dolar oldu.

<p>2021 yılı, asgari ücretin dolar karşısındaki değer kaybının belirgin olarak gözüktüğü ve 300 doların altına düşme sinyallerinin geldiği bir yıl oldu.</p> <p><strong> 2021'de asgari ücret 318 dolar ediyordu.</strong></p>

2021 yılı, asgari ücretin dolar karşısındaki değer kaybının belirgin olarak gözüktüğü ve 300 doların altına düşme sinyallerinin geldiği bir yıl oldu.

2021'de asgari ücret 318 dolar ediyordu.

<p>Kötü ekonomi politiklarının sonucu olarak asgari ücret 10 yıllık periotta ilk kez 2022 yılında 300 doların altına düştü.</p> <p>2022 yılı, asgari ücretin dolar karşısında tam anlamıyla eridiği bir yıl oldu. Döviz kurlarındaki belirgin artış ile <strong>2022 yılı haziran ayında</strong> asgari ücret <strong>287 dolar</strong> oldu. </p>

Kötü ekonomi politiklarının sonucu olarak asgari ücret 10 yıllık periotta ilk kez 2022 yılında 300 doların altına düştü.

2022 yılı, asgari ücretin dolar karşısında tam anlamıyla eridiği bir yıl oldu. Döviz kurlarındaki belirgin artış ile 2022 yılı haziran ayında asgari ücret 287 dolar oldu. 

dolar dolar/TL asgari ücret Asgari Ücret Komisyonu Asgari Ücret Tespit Komisyonu

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