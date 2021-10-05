Astronot Barbie, yerçekimsiz ortam deneyimi yaşadı

'Önemsediğimiz bir şey var, o da gelecek nesillere ilham vermek'

Cristoforetti, sıfır yerçekimsiz ortamdaki Barbie bebek videosunun genç nesillere ilham vermesini umduğunu belirterek, "Astronotlar olarak hepimizin önemsediği bir şey var, o da gelecek nesillere ilham vermek" dedi.

Cristoforetti, "Bence erkekler ve kızlar, ilginç bir şey gördükleri için bir şeylere tutkuyla yaklaşıyorlar zira onlarda eğlenceli bir şey görüyorlar ve belki bu görüntüler bazı kızların kalbinde bir tutku uyandıracak ve bu inanılmaz olacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu uygulama, farklı uzay kariyerlerini öne çıkarmak ve ilkokul çağındaki çocuklara uzay hakkında daha fazla şey öğretmek için eğitim kaynakları da sunuluyor.