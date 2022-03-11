Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki mücadeleye açılan pankart damga vurdu

Atalanta'nın sahası Gewiss Stadyumu'nda maçın açılışını Charles Aranguiz'le Bayer Leverkusen Yaptı. Bu gole 23. dakikada Malinovsky ile cevap veren Atalanta, Muriel'in 25 ve 49. dakikalarda attığı gollerle farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise Leverkusenli Diaby 63. dakikada söyledi. 3-2'lik skorla Atalanta, tur için önemli bir avantajı cebine koydu.