Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki mücadeleye açılan pankart damga vurdu

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 10:29
Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki mücadeleye açılan pankart damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi'nin iki önemli favorisi Merih Demiral'lı Atalanta ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. 

Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki mücadeleye açılan pankart damga vurdu

Atalanta'nın sahası Gewiss Stadyumu'nda maçın açılışını Charles Aranguiz'le Bayer Leverkusen Yaptı. Bu gole 23. dakikada Malinovsky ile cevap veren Atalanta, Muriel'in 25 ve 49. dakikalarda attığı gollerle farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise Leverkusenli Diaby 63. dakikada söyledi. 3-2'lik skorla Atalanta, tur için önemli bir avantajı cebine koydu. 

Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki mücadeleye açılan pankart damga vurdu

Merih Demiral 90 dakika oynadı

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Leversuken karşısında maça ilk 11'de çıkarken, 90 dakika sahada kaldı. 

Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki mücadeleye açılan pankart damga vurdu

Atalanta taraftarından anlamlı pankart

Öte yandan Atalanta taraftarı, anlamlı bir pankartla maça damgasını vurdu. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa atıfta bulunan taraftarlar, Rus Mirançuk ve Ukraynalı Malinovsky'nin el ele olduğu bir pankartla yaşanan olayları protesto etti.

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