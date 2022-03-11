Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid'in radarına girdi

11 Mart 2022 Cuma, 09:27

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Katalan devi Barcelona'ya konuk oldu. Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle biterken, temsilcimiz Galatasaray çeyrek final yolundaki tur umudunu İstanbul'a taşıdı.

Sarı-kırmızılı ekibin genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Camp Nou'da Barcelona'ya karşı performansıyla dikkat çekerken stadyumda Kerem'i izlemeye gelen başka bir İspanyol takımı daha vardı.

AS gazetesinde maç öncesi yer alan haberde, La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu'nu Barcelona karşısında izleyeceği vurgulanmıştı.

Atletico Madrid'in bir süredir Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettiği ve bu maçta sportif direktör Andrea Berta'nın yardımcısı Gudi Pozo tarafından izleneceği aktarılmıştı. Gudi Pozo'nun hedefinde yalnızca Kerem Aktürkoğlu yoktu. İspanyol ekibi, oyuna sonradan giren Cicaldau'yu da gözlemledi.

Sport gazetesi ise Kerem Aktürkoğlu için yaptığı haberde, Atletico Madrid'in milli futbolcuyla ilgilendiğini vurguladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZON NE YAPTI?

23 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla şu ana kadar 41 resmi maçta süre aldı. Kerem bu maçlarda 9 gol atıp 7 asist kaydetti.

Ligde 27 maçta 6 gol ve 3 asistle oynayan Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 11 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.