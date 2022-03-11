İspanya, Galatasaray'ın kalecisi Inaki Pena'yı konuşuyor: Pişman etti
UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona - Galatasaray maçında sahanın en iyisi olarak sarı-kırmızılıların file bekçisi Inaki Pena gösterildi. Barça’dan kiralık olarak gelen ve bonservisini elinde bulunduran Pena, Barcelona'nın galibiyetini engelleyen isim olması ile büyük yankı uyandırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona ile Camp Nou'da 0-0 berabere kaldı. Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralanan genç file bekçisi Inaki Pena, Katalan ekibine karşı kalesinde devleşti. Gole geçit vermeyen Pena 4 kurtarışa imza attığı maçta altyapısından yetiştiği takıma geçit vermedi.
Barcelona'dan Galatasaray'a kiralık gelen genç kaleci İspanya’da manşetlere çıkarken, farklı ülkelerde de bu hikâyeye ilgi gösterildi.
İspanyol haber ajansı Europa Press, UEFA Avrupa Ligi mücadelesini ‘Inaki Pena, Barça’yı iptal etti’ başlığıyla geçti. Haberde 'Barcelona’dan kiralık Galatasaray’da oynayan file bekçisi gecenin sürprizi oldu. Barça’ya kendisini kanıtladı ve gelecek sezon kadroda yere talip olduğunu gösterdi' denildi.
Katalan Sport gazetesi ‘Inaki Pena, Depay’ı tekrar ilk 11’e döndüğüne pişman etti’ başlıklı haber yayımladı. Haber içeriğinde 'Sakatlığı nedeniyle Bayern maçından beri Xavi’nin 11’inde yer almıyordu. Sakatlık sonrası ilk kez ilk 11 çıktığı maçta iyi şutlar çekti ama Galatasaray kalecisi harika kurtarışlar yaptı' denildi.
Katalonya Hükümeti’nin yayın organı olan CCMA’nın internet sitesinde konuyla ilgili haber ‘Inaki Pena Nou Camp’ta siftah yaptığı maçta kendisini kanıtladı’ başlığıyla yayımlandı. Haberde 'Galatasaray’da kiralık oynayan Barça kalecisi maçın golsüz sona ermesini sağladı' ifadeleri kullanıldı.
XAVI: PENA İÇİN FİKİR GİDİP GERİ DÖNMESİYDİ
Maçın ardından Barcelona teknik direktörü Xavi de Pena hakkında değerlendirmede bulundu.
Xavi karşılaşma sonrası Pena için verdiği demeçte, "Onun adına mutluyum. Üst düzey bir kaleci olduğunu gösterdi. Bizi üzdü ancak durum bu. Onun adına mutluyum, bunu hak ediyor" sözlerini kullandı.
Xavi, Pena'nın kulübe geri döneceğini vurgularken "Evet, fikir onun kiralık gitmesi ve geri dönmesiydi. Şu an çok iyi gidiyor. Cesaretinden dolayı mutluyum" dedi.
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