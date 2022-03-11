Galatasaray bir ilke imza attı: Avrupa'daki tek takım

11 Mart 2022 Cuma, 09:23

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, Avrupa’da ise farklı bir profil çiziyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda misafir olduğu Barcelona ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa arenasında henüz yenilgi yüzü görmedi.

Avrupa Ligi’nde toplamda 7 maça çıkan Galatasaray, namağlup unvanını sürdürürken deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında gol yemeyerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

AVRUPA’DA TEK EKİP

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana boy gösteren takımlar arasında hiçbir maçta skor dezavantajı yaşamayan tek ekip olma başarısı da gösterdi.

Opta verilerine göre, Avrupa kupalarında oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 4B), Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.