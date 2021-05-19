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“Tablolarımın değer bulması çok anlamlı”

Ressam Ergün Başar ise Başkan Tunç Soyer’e kendisine bu imkanı tanıdığı için teşekkür ederek “Her yerde sergi açıyorum ama bu kadar büyük mekan içerisinde benim tablolarımın değer bulması benim için çok anlamlı. Ayrıca bu açılışın 19 Mayıs'a denk gelmesi de ayrı güzel. Böyle büyük resimleri içine alacak bir galerinin olması Türkiye için büyük şans. Bunu halkla paylaşmak bana ayrı gurur ve mutluluk veriyor” diye konuştu.