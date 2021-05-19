Serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in yanı sıra Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri Hanri Benazus, İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Suat Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile sanatseverler katıldı. Katılımcıları ressam Ergün Başar, eşi Nilay ve kızı İlayda Başar karşıladı.
“Atamızı anmanın en güzel yollarından biri”
Başkan Tunç Soyer bugünün 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: “Atamızı anmanın en güzel yollarından biri, bu coğrafyanın güzel insanlarının, iz bırakan insanlarının, hepsinin bu kadar güzel bir sanatla buluşması. Ben o nedenle minnettarım. İzmir'e böyle bir sergiyi getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiğiniz bu salon her zaman emrinizde. Yeter ki üretmeye devam edin. Biz size yer açmayı sürdüreceğiz.”
“Tablolarımın değer bulması çok anlamlı”
Ressam Ergün Başar ise Başkan Tunç Soyer’e kendisine bu imkanı tanıdığı için teşekkür ederek “Her yerde sergi açıyorum ama bu kadar büyük mekan içerisinde benim tablolarımın değer bulması benim için çok anlamlı. Ayrıca bu açılışın 19 Mayıs'a denk gelmesi de ayrı güzel. Böyle büyük resimleri içine alacak bir galerinin olması Türkiye için büyük şans. Bunu halkla paylaşmak bana ayrı gurur ve mutluluk veriyor” diye konuştu.
Konuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a, Aziz Sancar'dan Muazzez İlmiye Çığ'a kadar siyaset, sanat ve bilim dünyasından başarılı isimlerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın portrelerinden oluşan sergiyi gezdi.
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