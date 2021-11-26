Avcılar'da metrobüs üst geçidini duman altında bırakan yangın

Hemen yakındaki otoparkta çalışanlar bahçe hortumu ile su sıktı, kazma ile kazarak yangın olan yere ulaşarak söndürmeye çalıştı. Bir ara damacanalarla su getirilerek molozlardan duman çıkan yere boşaltıldı. Bu çabaların sonuçsuz kalması üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi molozların bulunduğu alanın altında bulunan çöp, tahta veya ağaç parçalarının içten içe yandığını belirlerken uzun süre su sıktı. Duman büyük ölçüde kesildi. Ancak, aradan birkaç saat geçtikten sonra molozlardan yine dumanlar yükselmeye başladı.