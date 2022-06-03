Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan 3 isme de kaybediyor, CHP kazanıyor

"Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre, anket sonuçları şöyle:

Mansur Yavaş yüzde 44,1, kararsızım ama büyük ihtimalle Mansur Yavaş Yüzde 7,6, Erdoğan yüzde 33,2, kararsızım ama büyük ihtimalle Erdoğan yüzde 5,1, oy kullanmam yüzde 10 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Mansur Yavaş toplam yüzde 51,7, Erdoğan toplam yüzde 38,3 oranında oy aldı.