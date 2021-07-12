<p>İtalya'nın normal süresi 1-1 biten ve penaltılarda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2020 finali, Avrupa basınında büyük yankı buldu.</p>
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İtalya'nın normal süresi 1-1 biten ve penaltılarda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2020 finali, Avrupa basınında büyük yankı buldu.

<p>Şampiyon İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, okuyucularının karşısına "Ne kadar güzel: İtalya, Avrupa şampiyonu!" başlığıyla çıktı. Gazete, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen kaleci Gianluigi Donnarumma'ya, takımın bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın karşısına çıkacak olmasına ve teknik direktör Roberto Mancini'nin "Mükemmeldiler" ifadelerine vurgu yaptı.</p>
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Şampiyon İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, okuyucularının karşısına "Ne kadar güzel: İtalya, Avrupa şampiyonu!" başlığıyla çıktı. Gazete, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen kaleci Gianluigi Donnarumma'ya, takımın bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın karşısına çıkacak olmasına ve teknik direktör Roberto Mancini'nin "Mükemmeldiler" ifadelerine vurgu yaptı.

<p>Ülkenin bir başka popüler gazetesi Corriere dello Sport ise, "Wembley'de çılgınca bir İtalya: Avrupa şampiyonuyuz. Kupa bizim!" manşetini atarken, maçın kaderini Donnarumma'nın tayin ettiğini belirtti.</p>
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Ülkenin bir başka popüler gazetesi Corriere dello Sport ise, "Wembley'de çılgınca bir İtalya: Avrupa şampiyonuyuz. Kupa bizim!" manşetini atarken, maçın kaderini Donnarumma'nın tayin ettiğini belirtti.

<p>"Yalnız biz varız!" manşetiyle raflardaki yerini alan İtalyan Tuttosport, "Teşekkürler Mancini, muhteşem vizyoner!" ifadesini kullandı.</p>
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"Yalnız biz varız!" manşetiyle raflardaki yerini alan İtalyan Tuttosport, "Teşekkürler Mancini, muhteşem vizyoner!" ifadesini kullandı.

<p>Il Romanista, finali "Tüm yollar Roma'ya çıkar!" manşeti ile İtalyan okuyuculara yansıttı.</p>
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Il Romanista, finali "Tüm yollar Roma'ya çıkar!" manşeti ile İtalyan okuyuculara yansıttı.

<p>Fransız L'Equipe, 34 maçtır kaybetmeyen İtalya'nın zaferini "Yenilmezler" başlığıyla açıkladı.</p>
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Fransız L'Equipe, 34 maçtır kaybetmeyen İtalya'nın zaferini "Yenilmezler" başlığıyla açıkladı.

<p>İspanyol As ise "Yıldızlı bravo!" başlığını kullanırken, "Penaltı atışları, cesur İtalya'ya ikinci kupasını getirdi." ifadelerini kullandı.</p>
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İspanyol As ise "Yıldızlı bravo!" başlığını kullanırken, "Penaltı atışları, cesur İtalya'ya ikinci kupasını getirdi." ifadelerini kullandı.

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