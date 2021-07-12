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Şampiyon İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, okuyucularının karşısına "Ne kadar güzel: İtalya, Avrupa şampiyonu!" başlığıyla çıktı. Gazete, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen kaleci Gianluigi Donnarumma'ya, takımın bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın karşısına çıkacak olmasına ve teknik direktör Roberto Mancini'nin "Mükemmeldiler" ifadelerine vurgu yaptı.
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