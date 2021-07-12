EURO 2020 | İtalya ve İngiltere'den final sonrası açıklamalar

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:42

İtalya'nın normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta İngiltere'yi penaltılarda 3-2 mağlup ettiği EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finalinin ardından iki takımın teknik direktör ve oyuncuları, basına açıklamalarda bulundu.

MANCINI: "GÖZYAŞLARI DOĞAL DUYGULAR"

Şampiyon İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zaferi hak ettik. Mutluyuz, İtalya'da kutlayacağız. İngilizler için üzgünüm. Kendilerini çok geliştirdiler, geliştirmeye devam edebilirler. Ben çok mutluyum. Takım çok iyi oynadı ve biz buradaki galibiyeti hak ettik. Elbette erken gol yedik ama sonrasında oyunu kontrol etmeye başladık. Maçın başında hayal kırıklığına uğradık ama maç uzatmalara kadar devam etti.

Dünyadaki tüm İtalyanlar için, İtalya dışındaki destekçilerimiz için çok mutluyum. Onlara bu coşkulu anı yaşattık. Uzun bir aradan söyle bir şampiyonluk elde ettik. Bizim için büyük bir mutluluk kaynağı... Gözyaşları böyle büyük bir başarıyı elde ettiğinizde yaşadığınız doğal duygular. Taraftarların da aynı duyguyu yaşadığını düşünüyorum. Son 3 yıldaki çalışmalarımız meyvelerini verdi. Hiçbir şekilde münakaşa yaşanmadı oyuncular arasında... Çok başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdiler. Ben hep iyi çocuklar olduğunu düşünüyorum. Hepimizin birbirine büyük bir saygısı var."

BONUCCI: "İLK GÜNDEN BERİ İNANMIŞTIK"

İtalya'nın yıldız defans oyuncusu Leonardo Bonucci ise, İngilizlerin "Futbol evine dönüyor" sloganına göndermede bulunarak şunları söyledi:

"58 bin kişinin önünde şampiyon olmak güzel. Kupa Roma'ya gidiyor! Onlar burada kalacak sandı, İngilizler adına üzgünüm. İtalya bir kez daha ders verdi. İngiliz taraftarlar fazlaydı ama ısınırken bunun sadece arka plandaki bir gürültü olduğunu söylemiştik.

Biz aslında birinci günden itibaren buna inanmıştık. Aslında farklı bir hava vardı takımda. Bu geçmişten gelen bir duyguydu. Birlikte vakit geçirmekten yorulmadık. Bizim içimizde bir şampiyon olma arzusu ortaya çıkmıştı. Bu anı bekliyorduk aslında. Hep peşinden koştuk. Ben ve Chiellini, bunu 2012'den bu yana bekliyoruz. Hala en üst seviyede mücadele etmeyi gösterdik. Genç arkadaşlarımıza profesyonelliği göstermek istedik.

Ben, bu kupanın şunu kanıtladığını düşünüyorum. Bir yola çıktığınızda, her zaman en üst seviyeye çıkmak için kendinize destek vermelisiniz. Pes etmeden bunu devam ettirmek zorundasınız. Bu, İtalyan futbolu için son derece anlamlı."

CHIELLINI: "BU YAŞTA KAZANMANIN ANLAMI BÜYÜK"

Gök Mavililer'in 37 yaşındaki kaptanı Giorgio Chiellini, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Birkaç damla gözyaşı döktüm. Hepimiz bu zaferi hak ettik. Bu yaşta kupa kazanmanın anlamı çok büyük. Ana faktör oyundan keyif almak. İstedik, tarih yazdık, Avrupa şampiyonuyuz."

DONNARUMMA: "NELER YAPABİLECEĞİMİ BİLİYORDUM"

İtalya'da "Turnuvanın en iyi oyuncusu" seçilen kaleci Gianluigi Donnarumma, penaltı anlarını şöyle anlattı:

"Jorginho penaltıyı kaçırdığında üzüldüm ancak hızlıca yeniden konsantre oldum. Sakindim çünkü neler yapabileceğimi biliyorum."

FLORENZI: "İNGİLİZLER HATA YAPTILAR"

İtalya'da Alessandro Florenzi, İngiltere'ye göndermede bulunan bir başka isim oldu:

"Kupa İngiltere'ye gitmiyor, kupa Roma'ya gidiyor. İngilizler sadece küçük bir tahmin hatası yaptılar. Şimdi kendi şehrimde, Roma'da kutlama yapmak için sabırsızım."

SOUTHGATE: "KİMSEYİ SUÇLAYAMAYIZ"

55 yıl sonra büyük bir turnuvada final oynayan ve karşılaşmadan mağlup ayrılan İngiltere'de ise teknik direktör Gareth Southgate, sorumluluğu üstlendi:

"Beraber kazanıp, beraber kaybediyoruz. Penaltı atışlarına çalıştık. Son kararı ben veriyorum. Bu akşam bizim lehimize gelişmedi. Sahadaki en iyi oyuncuların atışları kullandığını biliyoruz. Oyun içerisinde de benzer durumlar yaşadığımızı biliyorum. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Kimseyi suçlayamayız.

Daha önce kulüplerinde uzun vadede ne yaptıklarına baktık oyuncuların. Bu şekilde değerlendirdik. Rusya'da bu işe yaradı ancak bu akşam işe yaramadı. Oyuncular şu anda gayet sessizler. Ben kendilerine teşekkür ettim yaptıkları için. Kendimizi suçlu hissetmemiz gereken bir şeyin olmadığını ifade ettim. Birlikte kazanıp, birlikte kaybettiğimizi ifade ettim. Başları dik bir şekilde yürüyebileceklerini ifade ettim. Böyle bir akşamı yaşamamın büyük bir fırsat olduğunu ifade ettim.

İtalya'yı tebrik etmek lazım. Çok akıcı bir oyun oynadılar. Oyunda üstündüler. Oyuncuların başarılı olduklarını düşünmeleri gerekir. Tarih yazdılar. İlk yarıda çok iyi oynadılar. Fakat sonucunda topa yeterince hakim olamadık. Bu da daha fazla baskıya davet çıkardı. Derinlemesine analiz etme vaktimiz şimdi değil. Bu akşam için ben oyuncularımın yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

KANE: "BİR SÜRE ACI ÇEKECEĞİZ"

Kaptan Harry Kane ise, gurur duymaları gerektiğini ifade etti:

"Çocuklar daha iyisini yapamazdı. Fantastik bir turnuvaydı. Gurur duymalı ve başımızı dik tutmalıyız. Ancak şu an canımız acıyor, bir süre daha bu acıyı yaşamaya devam edeceğiz. Dünyanın en kötü duygusu penaltılarda kaybetmek. Bir süre acı çekeceğiz."