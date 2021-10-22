Tam kapanma Melbourne merkezindeki iş yerleri için zor geçti

Melbourne kentinin merkez noktalarından birisi olan Federasyon Meydanı'nda gözleme karavanı çalıştıran Türklerden Nuri Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tam kapanma döneminde bir hayli zorlandıklarını belirterek, "Bayağı zordu, burası merkez olduğu için işçiler yok, öğrenciler yok, turist yok bayağı zor geçti." dedi.

Aylarca süren kapanmanın sona ermesiyle rahat bir şekilde dışarı çıkarak gözleme yemeye geldiklerini dile getiren Avustralyalı Monika Smith, "Gerçekten çok heyecanlıyız, bugün evimizden rahatça çıktık ve sadece özgürlüğün tadını çıkartıyoruz." şeklinde konuştu.