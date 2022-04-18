Aykut Kocaman'dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı

"BANA GÖRE BİR İŞ DEĞİL"

"Antrenörlük benim yapabileceğim bir iş değildi. Kalabalıkta kendimi rahat hisseden biri değilim. Bir grubu alıp ikna etmek bana göre değildi. Oğuz Çetin ise antrenörlüğü mutlaka yapılması gereken bir iş olarak görüyordu."