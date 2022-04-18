Aykut Kocaman'dan yıllar sonra Fatih Terim itirafı

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:20
<p>NTV'de yayımlanan Kırılma Anı'nda bu hafta eski Fenerbahçe ve Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman konuk oldu. Kocaman kariyeri ve futbolculuk yıllarına ait anılarını anlattı.</p>

NTV'de yayımlanan Kırılma Anı'nda bu hafta eski Fenerbahçe ve Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman konuk oldu. Kocaman kariyeri ve futbolculuk yıllarına ait anılarını anlattı.

<p>İşte Aykut Kocaman'ın ses getiren açıklamaları:</p><p><strong>"PİŞMANLIK DUYMADIM"</strong></p><p>"Fenerbahçe maçı sonrası 'Görevi bırakıyorum' açıklamasından hiç pişmanlık duymadım. Bu ülkedeki futbol düzenine isyan etmiştim. Birikmiş bir şeyler vardı, olmasaydı Fenerbahçe'yi mi seçerdim tepki için?"</p>

İşte Aykut Kocaman'ın ses getiren açıklamaları:

"PİŞMANLIK DUYMADIM"

"Fenerbahçe maçı sonrası 'Görevi bırakıyorum' açıklamasından hiç pişmanlık duymadım. Bu ülkedeki futbol düzenine isyan etmiştim. Birikmiş bir şeyler vardı, olmasaydı Fenerbahçe'yi mi seçerdim tepki için?"

<p>"Profesyonel hayatı bırakmaya çok az kaldı. O gün geldiğinde Fenerbahçe maçlarına gidip seyretmeye başlayacağım."</p>

"Profesyonel hayatı bırakmaya çok az kaldı. O gün geldiğinde Fenerbahçe maçlarına gidip seyretmeye başlayacağım."

<p><strong>"BANA GÖRE BİR İŞ DEĞİL"</strong></p><p>"Antrenörlük benim yapabileceğim bir iş değildi. Kalabalıkta kendimi rahat hisseden biri değilim. Bir grubu alıp ikna etmek bana göre değildi. Oğuz Çetin ise antrenörlüğü mutlaka yapılması gereken bir iş olarak görüyordu."</p>

"BANA GÖRE BİR İŞ DEĞİL"

"Antrenörlük benim yapabileceğim bir iş değildi. Kalabalıkta kendimi rahat hisseden biri değilim. Bir grubu alıp ikna etmek bana göre değildi. Oğuz Çetin ise antrenörlüğü mutlaka yapılması gereken bir iş olarak görüyordu."

<p>"Antrenörlüğü 'cesur' ve 'korkak antrenör' olarak ikiye sıkıştırdılar. Enine oyun, dikine oyun..."</p>

"Antrenörlüğü 'cesur' ve 'korkak antrenör' olarak ikiye sıkıştırdılar. Enine oyun, dikine oyun..."

<p>"Bu kadar basitleştirince bizden sıkılıyorlar. Manchester City'i izlerken atak futbolu oynuyor mu diyorsunuz? Bazı şeyleri anlatmak artık bana anlamsız geliyor. Yanlışlarla doğrular yer değişmiş durumda."</p>

"Bu kadar basitleştirince bizden sıkılıyorlar. Manchester City'i izlerken atak futbolu oynuyor mu diyorsunuz? Bazı şeyleri anlatmak artık bana anlamsız geliyor. Yanlışlarla doğrular yer değişmiş durumda."

<p><strong>BABASI BEŞİKTAŞ'I İSTEDİ</strong></p><p>"Oyunculuğu bıraktım. Babam dedi ki ''Eee Aykut artık aslına, Beşiktaş'a dönersin...'' ''Baba; şu kadar bile bir kırıntı kalsa seni kırmayacağım ama yok...'' dedim. O günden sonra da Beşiktaş - Fenerbahçe konusunu konuşmadık."</p>

BABASI BEŞİKTAŞ'I İSTEDİ

"Oyunculuğu bıraktım. Babam dedi ki ''Eee Aykut artık aslına, Beşiktaş'a dönersin...'' ''Baba; şu kadar bile bir kırıntı kalsa seni kırmayacağım ama yok...'' dedim. O günden sonra da Beşiktaş - Fenerbahçe konusunu konuşmadık."

<p><strong>"FATİH TERİM İSTEMİŞTİ..."</strong></p><p>Aykut Kocaman, sarı lacivertli takım ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in Galatasaray'a kendisini ve Oğuz Çetin'i çağırdığını anlattı.</p>

"FATİH TERİM İSTEMİŞTİ..."

Aykut Kocaman, sarı lacivertli takım ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in Galatasaray'a kendisini ve Oğuz Çetin'i çağırdığını anlattı.

<p>"Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman 'Kapımız size açık' dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti."</p>

"Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman 'Kapımız size açık' dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti."

<p>"Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeli hal ile, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirir. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir. Bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum."</p>

"Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeli hal ile, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirir. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir. Bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum."

<p>"En doğru tercihin aslında o günlerde taraftarlı bir takım olmaması ve bunu çekişme haline getirecek olmaması önemliydi. Bu sebeple İstanbulspor'a gittik."</p>

"En doğru tercihin aslında o günlerde taraftarlı bir takım olmaması ve bunu çekişme haline getirecek olmaması önemliydi. Bu sebeple İstanbulspor'a gittik."

<p>Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve kötü sonuçlar nedeniyle görevinden ayrılan Kocaman, bir süredir takım çalıştırmıyor.</p>

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve kötü sonuçlar nedeniyle görevinden ayrılan Kocaman, bir süredir takım çalıştırmıyor.

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