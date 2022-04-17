Giresunspor ile Beşiktaş yenişemedi! Giresunspor 0-0 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2022 Pazar, 19:27
<p>Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, Beşiktaş'ı sahasında konuk etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, Beşiktaş'ı sahasında konuk etti.

<p>20.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde başlayan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.</p>

20.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde başlayan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

<p>Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 3. maçı beraberlikle sonuçlandırdı.</p>

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 3. maçı beraberlikle sonuçlandırdı.

<p>Siyah-beyazlılar bu skorla puanını 51 yaptı ve 7. sıradaki yerini korudu. Düşme hattının üstünde yer alan yeşil-beyazlılar ise 40 puana ulaştı.&nbsp;</p>

Siyah-beyazlılar bu skorla puanını 51 yaptı ve 7. sıradaki yerini korudu. Düşme hattının üstünde yer alan yeşil-beyazlılar ise 40 puana ulaştı. 

<p>Beşiktaş, önümüzdeki hafta evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Giresunspor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.&nbsp;</p>

Beşiktaş, önümüzdeki hafta evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Giresunspor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. 

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