Bahar alerjisi nedir? İşte belirtileri ve tedavisi

BAHAR ALERJİSİ TANISI

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşurma şikayetleri ile gelen hastada detaylı öykü alımı tanının ana unsuru: Bulguların haftada kaç gün ortaya çıktığı ve ne kadar süredir devam ettiği önemli.

Alerjik rinitte bulgular bazı ortamlarda ortaya çıkıp bazı ortamlarda kayboluyor. Soğuk algınlığında bulgular ortam ile değişmiyor. Hekim hastanın burnunu muayene ettiğinde burunda ödem gözleniyor. Burun mukozası soluk oluyor.

Alerjik hastalarda göz altlarında mavi mor halkalar oluyor. Küçük çocuklarda burnun sürekli yukarı kaldırılması ile burun sırtında buruşma meydana gelir buna ''alerjik selam'' deniyor. Alerjik rinitte sıklıkla eşlik edebilen diğer hastalıklar orta kulakta sıvı birikimi, sinüzit ve uyku bozuklukları olarak biliniyor. Bu nedenle alerjik rinit yakınması ile gelen hastada ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinin yapılması ve gerektiğinde bu hastalıkların da araştırılması önem taşıyor.

