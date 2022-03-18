“Baharın NFT Hâli” sergisi, sanat dünyasını bir araya getirdi

DHA
18 Mart 2022 Cuma, 12:30
<p>İllüstrasyon, yapay zeka destekli video çalışmaları, animasyon, fotoğraf, kolaj gibi farklı disiplinlerdeki 20 sanatçının, 50’den fazla bahar temalı NFT eserleri Yeşer Sarıyıldız küratörlüğünde Ortaköy’de sergileniyor. Ayrıca ‘’Baharın NFT Hâli’’ sergisi Türkiye’nin ilk NFT sanat sergilerinden biri olma özelliğini taşıyor.</p>

İllüstrasyon, yapay zeka destekli video çalışmaları, animasyon, fotoğraf, kolaj gibi farklı disiplinlerdeki 20 sanatçının, 50’den fazla bahar temalı NFT eserleri Yeşer Sarıyıldız küratörlüğünde Ortaköy’de sergileniyor. Ayrıca ‘’Baharın NFT Hâli’’ sergisi Türkiye’nin ilk NFT sanat sergilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

<p><strong>SANATÇILARIN ESERLERİ “HOL FERİYE” VE “FUAYE FERİYE” ALANLARINDA SERGİLENİYOR</strong></p><p>“Hol Feriye” ve “Fuaye Feriye” alanlarında yaklaşık üç hafta sürecek olan “Baharın NFT Hâli” adlı serginin küratörü Yeşer Sarıyıldız olurken, sergide dijital olarak eserleri sergilenecek sanatçılar arasında; Andreas Frei, Ceren Aksungur, Deniz Sülek, Dilara Akbal, Ender Diril, Ezgi Topdağı, Fatma Kurnaz, Ginger Potter, Gizem Renklidağ &amp; Osman Can Karacı, Gülden Kaynar, Hande Koçhan, İlker Günaydın, Karman Verdi, Kutay Can Doğan, Kübra Su Yıldırım, Merve Atılgan, Onur Erol, Orhan Sayın, Ozan Atalay, ve Selay Karasu yer alıyor.</p>

SANATÇILARIN ESERLERİ “HOL FERİYE” VE “FUAYE FERİYE” ALANLARINDA SERGİLENİYOR

“Hol Feriye” ve “Fuaye Feriye” alanlarında yaklaşık üç hafta sürecek olan “Baharın NFT Hâli” adlı serginin küratörü Yeşer Sarıyıldız olurken, sergide dijital olarak eserleri sergilenecek sanatçılar arasında; Andreas Frei, Ceren Aksungur, Deniz Sülek, Dilara Akbal, Ender Diril, Ezgi Topdağı, Fatma Kurnaz, Ginger Potter, Gizem Renklidağ & Osman Can Karacı, Gülden Kaynar, Hande Koçhan, İlker Günaydın, Karman Verdi, Kutay Can Doğan, Kübra Su Yıldırım, Merve Atılgan, Onur Erol, Orhan Sayın, Ozan Atalay, ve Selay Karasu yer alıyor.

<p>Serginin Teknoloji Sponsoru Arçelik olurken; Medya Sponsorluğunu ise Culture Vulture üstlendi.</p>

Serginin Teknoloji Sponsoru Arçelik olurken; Medya Sponsorluğunu ise Culture Vulture üstlendi.

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