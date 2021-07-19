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EN ÇOK TERCİH EDİLEN TEREYAĞLI FISTIKLI VE CEVİZLİ BAKLAVA

Baklava markasının İstanbul'daki şubesini işleten Adil İpekli, "Halkı, düşünen bir yapımız var. Buna istinaden baklava uygun üretiliyor. Herkes baklava yiyebilsin diye biz de bu fiyata yurttaşlarımızla buluşturuyoruz. Bir günde sattığımız baklava 4-5 tonu bulabiliyor. Bugün için bu rakam biraz daha yüksek diyebiliriz" dedi.

Baklava almak için sırada bekleyen bir yurttaş da, "Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Fiyat uygun olduğu için geldik. 3 kilo baklava alacağım. Baklavası çok güzel" dedi.