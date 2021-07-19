Bahçelievler Şirinevler'de Kurban Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu. Arefe günü sabahın ilk saatleri ile birlikte sıraya giren yurttaşlar tatlıcı dükkanı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Sıcak havaya rağmen yaklaşık bir saatlik beklemenin ardından dükkanın içine girebilenler, kilosu 19 liradan başlayan baklavalardan satın aldı.
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Baklava markasının İstanbul'daki şubesini işleten Adil İpekli, "Halkı, düşünen bir yapımız var. Buna istinaden baklava uygun üretiliyor. Herkes baklava yiyebilsin diye biz de bu fiyata yurttaşlarımızla buluşturuyoruz. Bir günde sattığımız baklava 4-5 tonu bulabiliyor. Bugün için bu rakam biraz daha yüksek diyebiliriz" dedi.
Baklava almak için sırada bekleyen bir yurttaş da, "Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Fiyat uygun olduğu için geldik. 3 kilo baklava alacağım. Baklavası çok güzel" dedi.
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