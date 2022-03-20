Bakırköy'de cinayete kurban giden Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Yağmur Sönmez'in hocalarından biri de, "Ne olup bittiğini bilmiyoruz ama biz onların üzerine titriyoruz. Bu çocukları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Erkeklere kibar olmayı, kızlara insanlara insan gibi davranmayı öğretiyoruz. Üzerine titrediğimiz gencecik kızlarımız elimizden böyle kayıp gidiyor" diye konuştu.