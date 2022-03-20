Bakırköy'de cinayete kurban giden Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde 18 Mart günü cinayete kurban giden Yağmur Sönmez için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki cenazede, Yağmur Sönmez'in ailesi, okul arkadaşları ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı. Kılınan öğle namazının ardından cenaze, Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
Yağmur Sönmez'in hocalarından biri de, "Ne olup bittiğini bilmiyoruz ama biz onların üzerine titriyoruz. Bu çocukları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Erkeklere kibar olmayı, kızlara insanlara insan gibi davranmayı öğretiyoruz. Üzerine titrediğimiz gencecik kızlarımız elimizden böyle kayıp gidiyor" diye konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 18 Mart akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. Ağır yaralanan Sönmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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