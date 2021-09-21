Balotelli, Instagram'dan Sergen Yalçın'a göndermede bulundu

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 22:57
<p>Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.</p>

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

<p>Ligin 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan ve ikinci yarıdaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı.</p>

Ligin 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan ve ikinci yarıdaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı.

<p>Mario Balotelli, Instagram hesabından Beşiktaş'a attığı 2. golü paylaştı ve 'beyin' emojisi ekledi.</p>

Mario Balotelli, Instagram hesabından Beşiktaş'a attığı 2. golü paylaştı ve 'beyin' emojisi ekledi.

<p>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce Mario Balotelli'ye "Bu çocuğun beyni yok" yorumu yapmıştı. Balotelli'nin yıllar sonra bu yoruma cevap verdiği iddia edildi.</p>

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce Mario Balotelli'ye "Bu çocuğun beyni yok" yorumu yapmıştı. Balotelli'nin yıllar sonra bu yoruma cevap verdiği iddia edildi.

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