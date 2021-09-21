Sergen Yalçın, Balotelli'nin hareketi sonrası konuştu

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 22:40
<p>Mario Balotelli, Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki hareketiyle dikkat çekti.&nbsp;</p>

Mario Balotelli, Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki hareketiyle dikkat çekti. 

<p>İtalyan oyuncu, takımının ikinci golünü attıktan sonra Beşiktaş yedek kulübesine yöneldi. Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yardımcılarının bulunduğu bölgeye doğru işaret parmaklarını kafasını götürdü. Balotelli'nin bu sırada "düşün" dediği aktarıldı. Hakem Ali Palabıyık, yıldız golcüye bu hareketinden sonra sarı kart gösterdi.</p>

İtalyan oyuncu, takımının ikinci golünü attıktan sonra Beşiktaş yedek kulübesine yöneldi. Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yardımcılarının bulunduğu bölgeye doğru işaret parmaklarını kafasını götürdü. Balotelli'nin bu sırada "düşün" dediği aktarıldı. Hakem Ali Palabıyık, yıldız golcüye bu hareketinden sonra sarı kart gösterdi.

<p>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında 3-3 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası Mario Balotelli'nin saha içinde yapmış olduğu hareketi değerlendirdi.</p>

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında 3-3 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası Mario Balotelli'nin saha içinde yapmış olduğu hareketi değerlendirdi.

<p>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirsporlu Balotelli'yi eleştirdi ve "Hareketi direkt bana yaptı. Kafasında ne kurdu bilmiyorum. Kendisi adına yazık oldu. Seviyesini belli etti" dedi.</p>

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirsporlu Balotelli'yi eleştirdi ve "Hareketi direkt bana yaptı. Kafasında ne kurdu bilmiyorum. Kendisi adına yazık oldu. Seviyesini belli etti" dedi.

<p>Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi. Öte yandan maçın 90+7. dakikasında Balotelli ile beraberlik golünü atan Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamlarken, son düdükle birlikte ortalık karıştı. Mario Balotelli’nin içinde bulunduğu gerginlik sırasında İtalyan futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştılar.</p>

Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi. Öte yandan maçın 90+7. dakikasında Balotelli ile beraberlik golünü atan Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamlarken, son düdükle birlikte ortalık karıştı. Mario Balotelli’nin içinde bulunduğu gerginlik sırasında İtalyan futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştılar.

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