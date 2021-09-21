Sergen Yalçın, Balotelli'nin hareketi sonrası konuştu
İtalyan oyuncu, takımının ikinci golünü attıktan sonra Beşiktaş yedek kulübesine yöneldi. Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yardımcılarının bulunduğu bölgeye doğru işaret parmaklarını kafasını götürdü. Balotelli'nin bu sırada "düşün" dediği aktarıldı. Hakem Ali Palabıyık, yıldız golcüye bu hareketinden sonra sarı kart gösterdi.
Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi. Öte yandan maçın 90+7. dakikasında Balotelli ile beraberlik golünü atan Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamlarken, son düdükle birlikte ortalık karıştı. Mario Balotelli’nin içinde bulunduğu gerginlik sırasında İtalyan futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştılar.
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