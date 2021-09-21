Valentin Rosier, son dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

21 Eylül 2021 Salı, 22:28

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin gollerini 20'nci dakikada Montero, 43'üncü dakikada Josef ve 52'nci dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti.

Adana Demirspor'un golleri ise 60'ıncı dakikada Vargas, 79'uncu dakikada Balotelli ve 90+6'ncı dakikada Assombalonga'dan geldi.

Adanaspor'un golünü atan Mario Balotelli, gol sonrası Beşiktaş kulübesini işaret ederek yaptığı hareketlerden dolayı sarı kart gördü. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ve yardımcıları futbolcuya tepki gösterdi.

Karşılaşma sonrasında da Beşiktaş yedek külübesinin Balotelli'ye yönelik tepkisi devam etti.

Maçın son dakikalarında Valentin Rosier, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



