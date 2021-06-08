3

Bu kapsamda, borçlu veya borçlunun dahil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak dikkate alınamayacak. Buna karşın, borçlu tarafından ihraç edilen ve yönetmelikteki koşulları sağlayan teminatlı menkul kıymetler, repo işlemleri için teminat olarak gösterilebilecek.

