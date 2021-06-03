Tüketici kredileri arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 54 milyar 157 milyon lira artarak 3 trilyon 850 milyar 126 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Mayıs itibarıyla 54 milyar 157 milyon lira arttı.
TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Mayıs itibarıyla 4 milyar 167 milyon lira artarak 694 milyar 897 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 275 milyar 199 milyon lirası konut, 14 milyar 80 milyon lirası taşıt ve 405 milyar 618 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 456 milyon lira artarak 605 milyar 644 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 5,8 artarak 154 milyar 129 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 59 milyar 593 milyon lirası taksitli, 94 milyar 536 milyon lirası taksitsiz oldu.
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