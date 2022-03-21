Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 09:11
<p>İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan El Clasico maçında Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yendi.</p>

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan El Clasico maçında Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yendi.

<p>Santiago Bernabeu Stadı'nda en farklı galibiyetlerinden birini alan Barcelona'nın gollerini Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 29 ve Dk. 52), Ronald Araujo (Dk. 38) ve Ferran Torres (Dk. 47) attı.</p>

Santiago Bernabeu Stadı'nda en farklı galibiyetlerinden birini alan Barcelona'nın gollerini Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 29 ve Dk. 52), Ronald Araujo (Dk. 38) ve Ferran Torres (Dk. 47) attı.

<p>Barcelona'nın farkı daha da artırmasını güzel kurtarışlarıyla kaleci Thibaut Courtois önledi.</p>

Barcelona'nın farkı daha da artırmasını güzel kurtarışlarıyla kaleci Thibaut Courtois önledi.

<p>Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema sakatlığından dolayı bu maçta forma giymezken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yaptığı değişiklikler tarihi yenilgiyi önleyemedi.</p>

Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema sakatlığından dolayı bu maçta forma giymezken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yaptığı değişiklikler tarihi yenilgiyi önleyemedi.

<p>Bernabeu'da 2 Mart 2019'dan bu yana ilk galibiyetini alan Barcelona, son olarak 21 Kasım 2015'te oynanan lig maçında Real Madrid'i deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.</p>

Bernabeu'da 2 Mart 2019'dan bu yana ilk galibiyetini alan Barcelona, son olarak 21 Kasım 2015'te oynanan lig maçında Real Madrid'i deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

<p><strong>ALVES 400. MAÇINA ÇIKTI</strong></p><p>Sahanın en yaşlı futbolcusu olan ve 86. dakikada oyuna giren Dani Alves (38 yaşında), Barcelona forması ile 400. maçına çıktı.</p>

ALVES 400. MAÇINA ÇIKTI

Sahanın en yaşlı futbolcusu olan ve 86. dakikada oyuna giren Dani Alves (38 yaşında), Barcelona forması ile 400. maçına çıktı.

<p>El Clasico'larda Real Madrid'in son 5 maçlık (4 lig, 1 İspanya Süper Kupası) galibiyet üstünlüğünü sona erdiren Barcelona, ligde ise art arda 5. galibiyetini aldı.</p>

El Clasico'larda Real Madrid'in son 5 maçlık (4 lig, 1 İspanya Süper Kupası) galibiyet üstünlüğünü sona erdiren Barcelona, ligde ise art arda 5. galibiyetini aldı.

<p>La Liga'da bu zamana kadar 184 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.</p>

La Liga'da bu zamana kadar 184 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

<p>Bu istatistik tüm El Clasico'larda Real Madrid'in 100, Barcelona'nın 96 galibiyeti ve 52 beraberlik oldu.</p>

Bu istatistik tüm El Clasico'larda Real Madrid'in 100, Barcelona'nın 96 galibiyeti ve 52 beraberlik oldu.

<p>Real Madrid La Liga'da 66 puanla liderliğini korurken, bir maç eksiği ile Barcelona (54) 12 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.</p>

Real Madrid La Liga'da 66 puanla liderliğini korurken, bir maç eksiği ile Barcelona (54) 12 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

<p>La Liga ikincisi Sevilla (57) sahasında Real Sociedad ile 0-0 berabere kalarak, lidere yaklaşma fırsatını kaçırdı.</p>

La Liga ikincisi Sevilla (57) sahasında Real Sociedad ile 0-0 berabere kalarak, lidere yaklaşma fırsatını kaçırdı.

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