<p>Lionel Messi'nin ayrılığıyla birlikte Barcelona'da sular durulmuyor.</p>
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Lionel Messi'nin ayrılığıyla birlikte Barcelona'da sular durulmuyor.

<p>Katalan ekibinin yeni transferlerinden Memphis Depay, Messi'nin ayrılığına sosyal medyadan tepki gösterdi. Depay, kırık kalp ve 'keçi' emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.</p>
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Katalan ekibinin yeni transferlerinden Memphis Depay, Messi'nin ayrılığına sosyal medyadan tepki gösterdi. Depay, kırık kalp ve 'keçi' emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.

<p>Manchester City'den ayrıldıktan sonra Katalan ekibine imza atan Sergio Agüero'nun da, Messi'nin vedasına sinirlendiği iddia edildi. İspanya kaynakları, Agüero'nun takımdan ayrılmak istediğini belirtti.</p>
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Manchester City'den ayrıldıktan sonra Katalan ekibine imza atan Sergio Agüero'nun da, Messi'nin vedasına sinirlendiği iddia edildi. İspanya kaynakları, Agüero'nun takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

<p>Katalan basını Beteve'nin iddiasına göre, Mayıs ayının sonunda Barcelona'ya imza atan Sergio Agüero, takımdan ayrılmak istiyor. Haberde, "Lionel Messi ile oynama sözü verilen Sergio Agüero, vatandaşının vedasının ardından Barcelona'dan ayrılmak istiyor. Sergio Agüero, avukatlarına sözleşme maddelerini gözden geçirmeleri için talimat verdi, çıkış arıyor." ifadeleri kullanıldı.</p>
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Katalan basını Beteve'nin iddiasına göre, Mayıs ayının sonunda Barcelona'ya imza atan Sergio Agüero, takımdan ayrılmak istiyor. Haberde, "Lionel Messi ile oynama sözü verilen Sergio Agüero, vatandaşının vedasının ardından Barcelona'dan ayrılmak istiyor. Sergio Agüero, avukatlarına sözleşme maddelerini gözden geçirmeleri için talimat verdi, çıkış arıyor." ifadeleri kullanıldı.

<p>Antoine Griezmann ise, "Barcelona'da yaptığın her şey için teşekkür ederiz. Bu bir veda değil, görüşeceğiz. Lionel Messi'nin kim olduğunu çok az insan biliyor. Her şeyde benim rol modelim oldu. Nereye gidersen git, sana ve ailene iyi şanslar." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>
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Antoine Griezmann ise, "Barcelona'da yaptığın her şey için teşekkür ederiz. Bu bir veda değil, görüşeceğiz. Lionel Messi'nin kim olduğunu çok az insan biliyor. Her şeyde benim rol modelim oldu. Nereye gidersen git, sana ve ailene iyi şanslar." ifadelerini kullandı. 

<p>Gerard Pique, Lionel Messi'nin vedasıyla ilgili olarak, "Şimdi gidiyorsun ama biliyorum ki bir gün geri döneceksin. Bekleyen işler var. Eğlenin, gittiğiniz her yerde eğlenin ve nasıl yapacağınızı bildiğiniz gibi kazanmaya devam edin. Burada seni özleyeceğiz. Seni seviyorum Leo." açıklamasını yaptı.</p>
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Gerard Pique, Lionel Messi'nin vedasıyla ilgili olarak, "Şimdi gidiyorsun ama biliyorum ki bir gün geri döneceksin. Bekleyen işler var. Eğlenin, gittiğiniz her yerde eğlenin ve nasıl yapacağınızı bildiğiniz gibi kazanmaya devam edin. Burada seni özleyeceğiz. Seni seviyorum Leo." açıklamasını yaptı.

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