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Antoine Griezmann ise, "Barcelona'da yaptığın her şey için teşekkür ederiz. Bu bir veda değil, görüşeceğiz. Lionel Messi'nin kim olduğunu çok az insan biliyor. Her şeyde benim rol modelim oldu. Nereye gidersen git, sana ve ailene iyi şanslar." ifadelerini kullandı.