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Katalan basını Beteve'nin iddiasına göre, Mayıs ayının sonunda Barcelona'ya imza atan Sergio Agüero, takımdan ayrılmak istiyor. Haberde, "Lionel Messi ile oynama sözü verilen Sergio Agüero, vatandaşının vedasının ardından Barcelona'dan ayrılmak istiyor. Sergio Agüero, avukatlarına sözleşme maddelerini gözden geçirmeleri için talimat verdi, çıkış arıyor." ifadeleri kullanıldı.
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Gerard Pique, Lionel Messi'nin vedasıyla ilgili olarak, "Şimdi gidiyorsun ama biliyorum ki bir gün geri döneceksin. Bekleyen işler var. Eğlenin, gittiğiniz her yerde eğlenin ve nasıl yapacağınızı bildiğiniz gibi kazanmaya devam edin. Burada seni özleyeceğiz. Seni seviyorum Leo." açıklamasını yaptı.
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