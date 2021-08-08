<p>Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve kontrat yenilemeyen Lionel Messi, düzenlenen basın toplantısıyla kulübe veda etti.<br></p>
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Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve kontrat yenilemeyen Lionel Messi, düzenlenen basın toplantısıyla kulübe veda etti.

<p>Arjantinli oyuncu, konuşmasına başlamadan önce göz yaşlarına hakim olamazken takım arkadaşları ve kulüp yönetimi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Lionel Messi’nin açıklamaları şöyle:<br></p>
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Arjantinli oyuncu, konuşmasına başlamadan önce göz yaşlarına hakim olamazken takım arkadaşları ve kulüp yönetimi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Lionel Messi’nin açıklamaları şöyle:

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“Birkaç gündür ne söyleyeceğimi düşünüyorum ve hiçbir şey yapamadım. Benim için bunca yıldan sonra ayrılmak gerçekten zor. Buna hazır değildim. Ailem ve ben burada kalacağımızı düşünüyorduk. Takımda kalacağıma ikna olmuştuk.”

<p>“21 yıldan sonra buradan ayrılıyorum. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayın ardından ne söyleyeceğimi biliyordum ancak bu yıl farklıydı. 13 yaşımdan beri buradayım. Burası bizim evimiz ve bir gün geri döneceğiz. Bunun sözünü veriyorum.”<br></p>
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“21 yıldan sonra buradan ayrılıyorum. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayın ardından ne söyleyeceğimi biliyordum ancak bu yıl farklıydı. 13 yaşımdan beri buradayım. Burası bizim evimiz ve bir gün geri döneceğiz. Bunun sözünü veriyorum.”

<p>“Bu kulüpte harika şeyler yaşadım. Bu, beni bugün olduğum kişi yaptı. İlk günden son güne kadar bu kulüp için, bu forma için her şeyimi verdim. İnsanların bana gösterdiği ilgi için minnettarım.”<br></p>
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“Bu kulüpte harika şeyler yaşadım. Bu, beni bugün olduğum kişi yaptı. İlk günden son güne kadar bu kulüp için, bu forma için her şeyimi verdim. İnsanların bana gösterdiği ilgi için minnettarım.”

<p>“Veda etmeyi hiç düşünmemiştim ve böyle hayal etmemiştim. Geçen yıl seyircisiz oynadık ve taraftarların sesini duymamak gerçekten çok zordu. Taraftarları görmeden kulüpten ayrılıyorum.”<br></p>
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“Veda etmeyi hiç düşünmemiştim ve böyle hayal etmemiştim. Geçen yıl seyircisiz oynadık ve taraftarların sesini duymamak gerçekten çok zordu. Taraftarları görmeden kulüpten ayrılıyorum.”

<p>“Laporta'nın söylediği gibi her şeyde anlaşmıştık ama bu gerçekleşmedi. Hakkımda çok şey söylendi. Bu yıl kalmak istedim ve kalamadım. Geçen yıl kalmak istemedim ve söyledim. Mümkün olan her şeyi yaptım ama kulüp bunu La Liga yüzünden yapamadı.”<br></p>
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“Laporta'nın söylediği gibi her şeyde anlaşmıştık ama bu gerçekleşmedi. Hakkımda çok şey söylendi. Bu yıl kalmak istedim ve kalamadım. Geçen yıl kalmak istemedim ve söyledim. Mümkün olan her şeyi yaptım ama kulüp bunu La Liga yüzünden yapamadı.”

<p>“PSG bir olasılık. Basın açıklamasından sonra çok fazla telefon aldım ama şu anda hiçbir şey tamamlanmış değil. Görüşmeler devam ediyor. Barcelona bir oyuncudan daha büyük. Başlangıçta garip olacak ama insanlar buna zamanla alışacak.”<br></p>
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“PSG bir olasılık. Basın açıklamasından sonra çok fazla telefon aldım ama şu anda hiçbir şey tamamlanmış değil. Görüşmeler devam ediyor. Barcelona bir oyuncudan daha büyük. Başlangıçta garip olacak ama insanlar buna zamanla alışacak.”

<p>“Bu kulüpte zor anlar yaşadım, yenilgiler aldım. Ama kulübe veda etmek hayatımdaki en zor şeydi. Ben her zaman dürüst oldum. Geçen yıl ayrılmak istedim, bu yıl kalmak istedim. Bu yüzden çok üzgünüm.”<br></p>
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“Bu kulüpte zor anlar yaşadım, yenilgiler aldım. Ama kulübe veda etmek hayatımdaki en zor şeydi. Ben her zaman dürüst oldum. Geçen yıl ayrılmak istedim, bu yıl kalmak istedim. Bu yüzden çok üzgünüm.”

<p>“Sözleşmem hiçbir zaman sorun olmadı. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Her şey çözülmüştü. İnsanlara karşı her zaman çok dürüst olduk. Daha önce de söylediğim gibi, planladığımız bu değildi, hiç kimseyi kandırmaya çalışmadım.”<br></p>
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“Sözleşmem hiçbir zaman sorun olmadı. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Her şey çözülmüştü. İnsanlara karşı her zaman çok dürüst olduk. Daha önce de söylediğim gibi, planladığımız bu değildi, hiç kimseyi kandırmaya çalışmadım.”

<p>“Javier Tebas’la sadece birkaç kez görüştüm ve tanımadığım için onunla bir sorunum yok. Tek bildiğim La Liga'nın sözleşmeye izin vermediği. Zor olacak ama yolumuza devam edeceğiz. Kariyerimin son yıllarında şampiyonluklar için savaşacağım. Ayrılmak istemedim ama kazanmaya devam etmek istiyorum.”<br></p>
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“Javier Tebas’la sadece birkaç kez görüştüm ve tanımadığım için onunla bir sorunum yok. Tek bildiğim La Liga'nın sözleşmeye izin vermediği. Zor olacak ama yolumuza devam edeceğiz. Kariyerimin son yıllarında şampiyonluklar için savaşacağım. Ayrılmak istemedim ama kazanmaya devam etmek istiyorum.”

<p>“Paris Saint Germain'deki oyuncularla çektirdiğim fotoğraf bir tesadüftü. Tatildeydik ve fotoğraf çektirdik. O zamanlar bu bir şakaydı ve Paris'e gel diyorlardı. Ama bu sadece bir şakaydı."<br></p>
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“Paris Saint Germain'deki oyuncularla çektirdiğim fotoğraf bir tesadüftü. Tatildeydik ve fotoğraf çektirdik. O zamanlar bu bir şakaydı ve Paris'e gel diyorlardı. Ama bu sadece bir şakaydı."

<p>“Barcelona sözleşme görüşmelerine devam etmek istemediği için ayrılıyorum. La Liga'nın buna izin vermeyeceğini biliyorlardı, imkansızdı. Başkanın da açıkladığı gibi kulübün çok fazla borcu var. Daha önce de söylediğim gibi, kalmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Söyleyecek başka bir şeyim yok.”<br></p>
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“Barcelona sözleşme görüşmelerine devam etmek istemediği için ayrılıyorum. La Liga'nın buna izin vermeyeceğini biliyorlardı, imkansızdı. Başkanın da açıkladığı gibi kulübün çok fazla borcu var. Daha önce de söylediğim gibi, kalmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Söyleyecek başka bir şeyim yok.”

<p>"Daha fazla Şampiyonlar Ligi kazanmak isterdim. Maaşımı yüzde 50 düşürmeyi önerdim ve Barcelona daha fazlasını istemedi. Anlaştık ama olmadı. Daha fazla para istediğim haberleri kesinlikle yalan. İnsanların söylediği birçok şey doğru değil."</p>
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"Daha fazla Şampiyonlar Ligi kazanmak isterdim. Maaşımı yüzde 50 düşürmeyi önerdim ve Barcelona daha fazlasını istemedi. Anlaştık ama olmadı. Daha fazla para istediğim haberleri kesinlikle yalan. İnsanların söylediği birçok şey doğru değil."

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