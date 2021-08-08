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“Barcelona sözleşme görüşmelerine devam etmek istemediği için ayrılıyorum. La Liga'nın buna izin vermeyeceğini biliyorlardı, imkansızdı. Başkanın da açıkladığı gibi kulübün çok fazla borcu var. Daha önce de söylediğim gibi, kalmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Söyleyecek başka bir şeyim yok.”
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