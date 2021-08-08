10

“Sözleşmem hiçbir zaman sorun olmadı. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Her şey çözülmüştü. İnsanlara karşı her zaman çok dürüst olduk. Daha önce de söylediğim gibi, planladığımız bu değildi, hiç kimseyi kandırmaya çalışmadım.”

