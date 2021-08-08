<p>Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin yeni adresi merak konusu.&nbsp;</p>
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Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin yeni adresi merak konusu. 

<p>Messi için en yakın ihtimal kuşkusuz Fransız devi Paris Saint Germain olarak gözüküyor.&nbsp;</p>
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Messi için en yakın ihtimal kuşkusuz Fransız devi Paris Saint Germain olarak gözüküyor. 

<p>Manchester City'nin hocası Pep Guardiola'nın Messi ile ilgilenmediklerini açıklamasının ardından gözler başka ihtimallere çevrildi.&nbsp;</p>
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Manchester City'nin hocası Pep Guardiola'nın Messi ile ilgilenmediklerini açıklamasının ardından gözler başka ihtimallere çevrildi. 

<p>Tüm bu ihtimaller konuşulurken Meksika ligi ekiplerinden Mazatlan'ın Başkanı Rivcardo Salinas Pliego'nun yaptığı açıklamalar sosyal medyada viral oldu.&nbsp;</p>
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Tüm bu ihtimaller konuşulurken Meksika ligi ekiplerinden Mazatlan'ın Başkanı Rivcardo Salinas Pliego'nun yaptığı açıklamalar sosyal medyada viral oldu. 

<p>Pliego'nun yaptığı şakayla karışık açıklamalar Meksika basınında gündem oldu.&nbsp;</p>
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Pliego'nun yaptığı şakayla karışık açıklamalar Meksika basınında gündem oldu. 

<p>Başkan, Twitter hesabından taraftarlara Lionel Messi'yi mi yoksa Cristiano Ronaldo'yu mu istediklerine dair bir anket yayımladı.&nbsp;</p>
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Başkan, Twitter hesabından taraftarlara Lionel Messi'yi mi yoksa Cristiano Ronaldo'yu mu istediklerine dair bir anket yayımladı. 

<p>Anketi paylaşmadan önce "Messi'yi takıma getirmeyi düşünüyorum" diye yazan Pliego, bir taraftarın bu kendisi ile alay etmesi üzerine şu yanıtı verdi:&nbsp;</p><p>"Cristiano Ronaldo'yu da getirecek çok şeyim var!"</p><p>Daha sonra kulübün stadyumunun dışından görüntüler yayınlayan Pliego, şunu ekledi:</p><p>"Zaten Leo Messi'nin formasını orada, Kraken'de hazırlıyorlar."</p>
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Anketi paylaşmadan önce "Messi'yi takıma getirmeyi düşünüyorum" diye yazan Pliego, bir taraftarın bu kendisi ile alay etmesi üzerine şu yanıtı verdi: 

"Cristiano Ronaldo'yu da getirecek çok şeyim var!"

Daha sonra kulübün stadyumunun dışından görüntüler yayınlayan Pliego, şunu ekledi:

"Zaten Leo Messi'nin formasını orada, Kraken'de hazırlıyorlar."

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