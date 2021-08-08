7
Anketi paylaşmadan önce "Messi'yi takıma getirmeyi düşünüyorum" diye yazan Pliego, bir taraftarın bu kendisi ile alay etmesi üzerine şu yanıtı verdi:
"Cristiano Ronaldo'yu da getirecek çok şeyim var!"
Daha sonra kulübün stadyumunun dışından görüntüler yayınlayan Pliego, şunu ekledi:
"Zaten Leo Messi'nin formasını orada, Kraken'de hazırlıyorlar."
Video Haberler
- Kuyuya düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
- Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı
- Havuzda mahsur kalan sansar, plastik boru ile kurtarıldı
- Sıcaktan bayılan kuşu suyla ayılttı
- Kağıthane’de kumar oynayan 9 kişiye 12 bin lira ceza
- Avcılar'da korku dolu anlar! Yaralılar var
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu