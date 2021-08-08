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Anketi paylaşmadan önce "Messi'yi takıma getirmeyi düşünüyorum" diye yazan Pliego, bir taraftarın bu kendisi ile alay etmesi üzerine şu yanıtı verdi:

"Cristiano Ronaldo'yu da getirecek çok şeyim var!"

Daha sonra kulübün stadyumunun dışından görüntüler yayınlayan Pliego, şunu ekledi:

"Zaten Leo Messi'nin formasını orada, Kraken'de hazırlıyorlar."