'Başka 1 Ocak' geleneğine devam

Yeni yıla, beyazperdede ilk defa sinema severler ile buluşacak dört film ile bu sene de hız kesmiyor.

2022'de gösterime girecek filmler arasında; Oscar adayı yönetmen Mamoru Hosoda’nın, Mirai’den sonra çektiği ve 2021 Cannes Film Festivali’nde büyük beğeni toplayan son animasyon filmi BELLE;

2018 Film Ekimi'nde ülkemizde de gösterilen Asako I & II filminin ve Japon sinemasının yetenekli yönetmelerinden Ryusuke Hamaguchi’nin, bir Haruki Murakami hikayesinden sinemaya uyarladığı ve 2021 Cannes Film Festivali’nden En İyi Senaryo dahil toplamda üç ödülle dönen son filmi DRIVE MY CAR;

A Separation (Bir Ayrılık)’ın Oscar ödüllü yönetmeni Asghar Farhadi’nin 2021 Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen ve İran’ın Oscar adayı olan son filmi A HERO (KAHRAMAN) ve filmdeki performansıyla 78. Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Penélope Cruz’un başrolünde yer aldığı Pedro Almodóvar’ın merakla beklenen son filmi PARALEL ANNELER/PARALLEL MOTHERS filmleri yer alıyor.