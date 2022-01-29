'Başkanlık'a bakan dayanmıyor
ALBAYRAK DA İSTİFASINI INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zaman, Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin'' gibi ifadeleri dikkat çekti. Albayrak'ın istifa kararını iktidarın kontrolü altında bulunan medya hiçbir platformdan duyurmadı.
Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin olarak dün öğleden sonra açıklama yapılmıştı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.
SOYLU İSTİFA ETTİ AMA KABUL EDİLMEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Soylu mesajında "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir, İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sokağa çıkma yasağının ardından binlerce yurttaşın sokaklara dökülmesi Türkiye'de şok etkisi yaratmış, koronavirüs yayılımının hızlanmasına dair kaygılar artmış, Soylu'yu istifa sürecine götürmüştü.
Yasak kararının önce bizzat Erdoğan tarafından alındığı dillendirilirken sonrasında Süleyman Soylu, yurttaşların sokağa çıkmasının ardından bazı gelişmeleri öngöremediğini dile getirmiş ve özür dilemişti.
NEBATİ'NİN ALBAYRAK İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nde yer alan karara göre görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.
Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi kulisleri hareketlendirmişti.
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