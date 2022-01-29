'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

NEBATİ'NİN ALBAYRAK İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nde yer alan karara göre görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi kulisleri hareketlendirmişti.