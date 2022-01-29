'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2022 Cumartesi, 10:20
'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları dikkat çekti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber 7 bakan ayrılmış oldu.

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

9 Temmuz 2018'de hayata geçirilen Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde 'görevden affını' isteyen veya görevden alınan bakanların sayısı dikkat çekiyor. 

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

Adalet Bakanlığı'nda yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ atandı. 

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

28 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

ALBAYRAK DA İSTİFASINI INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zaman, Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin'' gibi ifadeleri dikkat çekti. Albayrak'ın istifa kararını iktidarın kontrolü altında bulunan medya hiçbir platformdan duyurmadı.

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

DEZENFEKTAN SKANDALI

21 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görevden alındı. Pekcan’ın yerine ise Mehmet Muş atandı.

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin olarak dün öğleden sonra açıklama yapılmıştı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

ZİYA SELÇUK DA GÖREVDEN ALINDI

6 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ziya Selçuk görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olan Mahmut Özer atandı.

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

SOYLU İSTİFA ETTİ AMA KABUL EDİLMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Soylu mesajında "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir, İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sokağa çıkma yasağının ardından binlerce yurttaşın sokaklara dökülmesi Türkiye'de şok etkisi yaratmış, koronavirüs yayılımının hızlanmasına dair kaygılar artmış, Soylu'yu istifa sürecine götürmüştü.

Yasak kararının önce bizzat Erdoğan tarafından alındığı dillendirilirken sonrasında Süleyman Soylu, yurttaşların sokağa çıkmasının ardından bazı gelişmeleri öngöremediğini dile getirmiş ve özür dilemişti. 

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

ELVAN'DAN SONRA NEBATİ GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nde yer alan karara göre görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

NEBATİ'NİN ALBAYRAK İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nde yer alan karara göre görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi kulisleri hareketlendirmişti.

'Başkanlık'a bakan dayanmıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinden alınan Zehra Zümrüt Selçuk, Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın Yönetim Kurulu’na atandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski Bakan Selçuk’un “aylık net 39 bin 423 lira huzur hakkı” alacağını belirtti.


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