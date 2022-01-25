Son dakika | Bakanlar Karaismailoğlu ve Soylu'dan 'kar' açıklaması: Köprülerin açılacağı saat belli oldu

25 Ocak 2022 Salı, 12:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun karla mücadele hakkında açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 7421 personel ve 1582 iş makinesiyle sahadayız. Şu ana kadar 54 bin ton tuz, 21 ton solisyon kullandık" açıklamalarını görmezden geldi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak 68 bin kilometrelik işletmemiz devam ederken, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde özverili bir çalışma yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdi.

Süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey-Hadımköy arasında terk edilen araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların kaldırılması devam ediyor. FSM ve 15 Temmuz'dan geçişlere saat 13.00'ten itibaren izin vereceğiz.

Marmaray bu gece ve yarın gece ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Karayollarının özverili çalışması devam edecek.

Hava yolunda hareketlenme başladı, İstanbul Havalimanı'nda yavaştan uçuşlar başlayacak.

Büyük bir özveriyle teyakkuz halinde çalışmaları devam ettireceğiz. Dünkü kadar olmasa da zorlu iklim koşulları devam edecek. Teyakkuz hali devam ediyor.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

Tipi ve soğuk olumsuz etkileyeme başladı. Gece 12, 1'e kadar biz Ankara'dan koordineli olarak takip ettik. Bir görev paylaşımı yaptık, sayın Bakanımız ve İstanbul Valisi burada kaldılar.

Hem kalan araçlar hem o saate kadar oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçları için gayreti ortaya koyduk. Koordinasyonla birlikte orada gerek Mahmutbey'den başlayıp Kınalı'ya kadar olan hattın kontrollü açılması, yine İstanbul Havalimanı hattı araçlarının kurtarılması ve barınma yerine intikal tesis edildi.

İstanbul'un her noktasında kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla topyekün çalışma ortaya koydular.