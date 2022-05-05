Bayram tatili bitti, zam yağmuru başladı!

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:05
<p>Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, Ramazan bayramının bitişiyle beraber süt, sigara ve motorin fiyatlarına yeniden zam geldi. </p> <p>Öte yandan enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyon rakamını yüzde 69,97 olarak duyurdu. </p>

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, Ramazan bayramının bitişiyle beraber süt, sigara ve motorin fiyatlarına yeniden zam geldi. 

Öte yandan enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyon rakamını yüzde 69,97 olarak duyurdu. 

<p><strong>ENAG ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLADI</strong></p> <p>Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı.</p> <p>ENAG Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise yüzde 8,68 arttı.</p>

ENAG ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLADI

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise yüzde 8,68 arttı.

<p><strong>EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA</strong></p> <p>ENAG verilerine göre, en fazla yükseliş yüzde 13,81 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. En düşük artış ise sağlık kaleminde oldu.</p>

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

ENAG verilerine göre, en fazla yükseliş yüzde 13,81 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. En düşük artış ise sağlık kaleminde oldu.

<p><strong>TÜİK'E GÖRE ENFLASYON: YÜZDE 69,97 </strong></p> <p>Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.</p>

TÜİK'E GÖRE ENFLASYON: YÜZDE 69,97 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.

<p><strong>SİGARAYA DEV ZAM!</strong></p> <p>Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini açıkladı.</p>

SİGARAYA DEV ZAM!

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini açıkladı.

<p><strong>SÜTE ZAM!</strong></p> <p>Perakende süt ve süt ürünleri fiyatlarına nisan sonu, mayıs başı itibarıyla bir zam daha geldi.</p> <p>Son gelen zamlarla birlikte marketlerde satılan yaygın markalı bir litre tam yağlı sütün fiyatı 15,95 TL’ye kadar çıktı. Sene başında 8 lira olan yaygın markalı bir litre yarım yağlı süt fiyatı ise 12 liraya ulaştı.</p>

SÜTE ZAM!

Perakende süt ve süt ürünleri fiyatlarına nisan sonu, mayıs başı itibarıyla bir zam daha geldi.

Son gelen zamlarla birlikte marketlerde satılan yaygın markalı bir litre tam yağlı sütün fiyatı 15,95 TL’ye kadar çıktı. Sene başında 8 lira olan yaygın markalı bir litre yarım yağlı süt fiyatı ise 12 liraya ulaştı.

<p><strong>MOTORİNE DE ZAM GELMESİ BEKLENİYOR</strong></p> <p>Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.</p>

MOTORİNE DE ZAM GELMESİ BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

<p><strong>KİRA ARTIŞ ORANI FIRLADI!</strong></p> <p>Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 34.46 oldu.</p>

KİRA ARTIŞ ORANI FIRLADI!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 34.46 oldu.

<p><strong>EN ÇOK ARTIŞ KURU SOĞANDA</strong></p> <p>Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.</p> <p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.</p>

EN ÇOK ARTIŞ KURU SOĞANDA

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.

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