Bayram tatili bitti, zam yağmuru başladı!
TÜİK'E GÖRE ENFLASYON: YÜZDE 69,97
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.
SÜTE ZAM!
Perakende süt ve süt ürünleri fiyatlarına nisan sonu, mayıs başı itibarıyla bir zam daha geldi.
Son gelen zamlarla birlikte marketlerde satılan yaygın markalı bir litre tam yağlı sütün fiyatı 15,95 TL’ye kadar çıktı. Sene başında 8 lira olan yaygın markalı bir litre yarım yağlı süt fiyatı ise 12 liraya ulaştı.
EN ÇOK ARTIŞ KURU SOĞANDA
Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.
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