Yıllık ücretli iznini kullandırma zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamındadır, ancak işçinin dinlenme hakkı da anayasal güvence altına alınmıştır. Bu nedenle, işçinin yıllık izin hakkının işverence uzun süre kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih sebebi olarak kabul ediliyor.

Yargıtay kararlarına göre, işçi açısından haklı fesih sebebinin ortaya çıkabilmesi için işverenin ya çok uzun süre hiç izin kullandırmaması veya talep edildiği halde gerekçesiz olarak işçiye uzun süre izin kullandırmaması gerekiyor. Mevzuatta ve Yargıtay kararlarında “uzun süre”nin ne olduğuna dair somut bir veri olmamakla birlikte, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2019 yılında verdiği kararında (Esas No: 2016/4819, Karar No: 2019/2876) 3 yıl içinde 14 gün izin kullanan işçinin haklı fesih yapamayacağına hükmederken, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (Esas No: 2017/10772, Karar No: 2019/8028) 6 yılda sadece 14 gün izin kullandırılmasının işçi açısından haklı fesih sebebi olduğuna karar verdi.