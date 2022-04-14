Beauvoir'ın ölüm yıl dönümünde kadın filozofun tüm yaşam öyküsü

Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de Beauvoir 9 Ocak 1908 doğumlu Fransız yazar ve feminist filozof. Roman, felsefe, politika ve sosyal deneme yazıları; biyografi ve otobiyografi yazdı ayrıca gazeteci olarak da çalıştı.

En önemli eseri 1949’da yazdığı, kadınların gördüğü baskıların bilimsel incelemesini yaptığı ve modern feminizmin temellerini kurduğu İkinci Cinsiyet (Le Deuxième Sexe) sayılıyor.

Ölüm yıl dönümünde Beauvoir'ın yaşam öyküsü...