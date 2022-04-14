Beauvoir'ın ölüm yıl dönümünde kadın filozofun tüm yaşam öyküsü
Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de Beauvoir 9 Ocak 1908 doğumlu Fransız yazar ve feminist filozof. Roman, felsefe, politika ve sosyal deneme yazıları; biyografi ve otobiyografi yazdı ayrıca gazeteci olarak da çalıştı.
En önemli eseri 1949’da yazdığı, kadınların gördüğü baskıların bilimsel incelemesini yaptığı ve modern feminizmin temellerini kurduğu İkinci Cinsiyet (Le Deuxième Sexe) sayılıyor.
Ölüm yıl dönümünde Beauvoir'ın yaşam öyküsü...
Simone de Beauvoir, 9 Ocak 1908’de Paris’te Georges Bertrand ve Françoise (Brasseur) de Beauvoir çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Geleneksel bir ailenin büyük kızıydı. Otobiyografisinin ilk bölümünde (Bir Genç Kızın Anıları) dinine ve ülkesine bağlı ataerkil bir ailenin sorumluluklarla donatılmış kızı olarak yaşadığı dönemden bahsediyor. Kişiliğinin koyu katolik annesinin ve bilinemezci babasının karşıtı olarak şekillendiği söyleniyor.
Çocukluk ve ergenlik çağını etkileyen iki ilişkisinden biri kardeşi Helen diğeri arkadaşı Zaza ile olan ilişkisiydi. Helen’in küçüklüğünden itibaren ona sürekli bir şeyler öğretmeye onu yetiştirmeye çalışıp ilişkisinde öğretici bir kaygı içinde oldu. Zaza ise trajik yaşamı ve ölümü ile Simone’nun karşılaştığı ilk sorunu oluşturdu.
Matematik ve felsefede Baccalauréat sınavını geçtikten sonra Katolik Enstitüsü’nde matematik öğrenimi ve Saınte Marie Enstitüsünde yabancı dillerde yazın eğitimi gördü. Daha sonra Sorbonne’da felsefe eğitimi aldı. 1929’da seçkin Ecole Normale Superieure’ye kayıt olan ve Sorbonne’da kurs almakta olan Jean-Paul Sartre ile tanıştı. Beavuvoir’un Ecole Normele’de eğitim gördüğü yanlış ve yaygın olan bir bilgi, ancak bu okuldaki Sartre ve felsefe grubundaki diğer insanlar tarafından iyi tanındı.
1929’da felsefede Agregation başaran en genç öğrenci oldu. Sartre o yıl birinci oldu; Simone ise ikinci. Sorbonne’da iken hayatı boyunca bilinecek lakabı Castor(Cesur)'u edinecekti.
Ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra De Beauvoir Sartre’ın Maurice Merleau-Ponty ve diğer arkadaşları ile kurduğu Modern Zamanlar (Les Temps Modernes) adlı politik gazetede çalışmaya başladı. De Beauvoir bu gazetede kendini geliştirdi ve ölümüne kadar editör olarak çalışmaya devam etti.
Belirsizlik Ahlakı Üzerine (Pour Une Morale de L'ambiguïté, 1947) kitabında Fransız varoluşçuluğu etkileri fark ediliyor. Kitapta çok sade bir biçimde Sartre’ın olmak ve hiçlik felsefeleri arasındaki geniş açıyı gösterdi.
Fransa’da iki ayrı kitap olarak basılan İkinci Cinsiyet kitabı Amerika’da da The Second Sex olarak yayıncı Alfred A. Knoph’ın karısı Blance Knopf‘un tavsiyesi üzerine Howard Parshley tarafından çevrilerek yayınlandı.
1981’de Sartre’ın acı dolu son yıllarını anlattığı Veda Töreni’ni (Cérémonie Des Adieux) yazdı. Kendisi de Paris’te Cimetière du Montparnasse Mezarlığı’na, Sartre’ın yanına gömüldü.
Ölümünden sonra ünü yayılmaya devam etti. Sadece 1968’lerin post-feminizminin kurucusu olduğu için değil aynı zamanda akademisyen olarak ve varoluşçu Fransız düşün insanı olarak da ünü gelişerek yayıldı. Sartre’ın üzerindeki etkisi her zaman görüldü. Felsefe üzerine yazdığı birçok eserde de Sartre’ın varoluşçu etkisi görülebiliyor.
Paris’te Seine Nehri üzerine yapılan bir köprüye yazarın adı verildi.
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