Kapımdaki Casus filmi konusu nedir? Kapımdaki Casus filmi oyuncuları kimler?

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bob Ho, CIA gizli ajanı olarak çalışmaktadır. 3 çocuklu dul bir kadın olan Gillian ile tanıştıktan sonra emekli olup normal bir hayat sürmeye karar verir. Gillian'ın çocukları Bob'dan hoşlanmamaktadır. Gillian'ın babası rahatsızlık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Gillian çocuklarını bırakıp hastaneye gitmek zorunda kalır. Çocuklara göz kulak olması için Bob'ı görevlendirir. Bob yemek yapma ve diğer ev işlerinde beceriksizdir.