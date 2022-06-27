Kapımdaki Casus filmi konusu nedir? Kapımdaki Casus filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:51
<p>Kapımdaki Casus, Brian Levant'ın yönettiği 2010 yapımı casus, komedi, aile filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda Jackie Chan, Amber Valletta, Madeline Carroll, Will Shadley, Alina Foley, Magnús Scheving, Billy Ray Cyrus ve George Lopez yer almaktadır. Filmin çekimleri Ekim 2008'de New Mexico'daki Rio Rancho kentinde başlayıp Aralık 2008'de sona ermiştir. Film Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Ocak 2010 tarihinde gösterime girdi. Film DVD ve Blu-ray olarak 18 Mayıs 2010'da çıktı. Film Jackie Chan'in kliplerine göndermeler yapmakta hatta Chan'in gerçek hayattaki çocukluğuna kaynaklık etmektedir.</p> <p>İşte Kapımdaki Casus filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Kapımdaki Casus, Brian Levant'ın yönettiği 2010 yapımı casus, komedi, aile filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda Jackie Chan, Amber Valletta, Madeline Carroll, Will Shadley, Alina Foley, Magnús Scheving, Billy Ray Cyrus ve George Lopez yer almaktadır. Filmin çekimleri Ekim 2008'de New Mexico'daki Rio Rancho kentinde başlayıp Aralık 2008'de sona ermiştir. Film Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Ocak 2010 tarihinde gösterime girdi. Film DVD ve Blu-ray olarak 18 Mayıs 2010'da çıktı. Film Jackie Chan'in kliplerine göndermeler yapmakta hatta Chan'in gerçek hayattaki çocukluğuna kaynaklık etmektedir.

İşte Kapımdaki Casus filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Bob Ho, CIA gizli ajanı olarak çalışmaktadır. 3 çocuklu dul bir kadın olan Gillian ile tanıştıktan sonra emekli olup normal bir hayat sürmeye karar verir. Gillian'ın çocukları Bob'dan hoşlanmamaktadır. Gillian'ın babası rahatsızlık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Gillian çocuklarını bırakıp hastaneye gitmek zorunda kalır. Çocuklara göz kulak olması için Bob'ı görevlendirir. Bob yemek yapma ve diğer ev işlerinde beceriksizdir.</p>

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bob Ho, CIA gizli ajanı olarak çalışmaktadır. 3 çocuklu dul bir kadın olan Gillian ile tanıştıktan sonra emekli olup normal bir hayat sürmeye karar verir. Gillian'ın çocukları Bob'dan hoşlanmamaktadır. Gillian'ın babası rahatsızlık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Gillian çocuklarını bırakıp hastaneye gitmek zorunda kalır. Çocuklara göz kulak olması için Bob'ı görevlendirir. Bob yemek yapma ve diğer ev işlerinde beceriksizdir.

<p>Bir de çocukların Bob'a yaptığı eşek şakaları ve diğer küçük düşürücü hareketleri karşısında dayanamaz ve yardım için arkadaşı Colton'dan gizli casus aletlerini eve getirmesini ister. Gizli casus eşyalarını eve yerleştiren Bob, çocukların yaramazlıklarıyla bu şekilde baş eder. Bütün bunlar olurken Bob'ın zamanında hapse gönderdiği Anton Poldark hapisten kaçar ve Bob'ın casus arkadaşı Colton'ın Bob'ın bilgisayarına gönderdiği gizli bir dosyanın peşine düşer.</p>

Bir de çocukların Bob'a yaptığı eşek şakaları ve diğer küçük düşürücü hareketleri karşısında dayanamaz ve yardım için arkadaşı Colton'dan gizli casus aletlerini eve getirmesini ister. Gizli casus eşyalarını eve yerleştiren Bob, çocukların yaramazlıklarıyla bu şekilde baş eder. Bütün bunlar olurken Bob'ın zamanında hapse gönderdiği Anton Poldark hapisten kaçar ve Bob'ın casus arkadaşı Colton'ın Bob'ın bilgisayarına gönderdiği gizli bir dosyanın peşine düşer.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Jackie Chan </p> <p>* Amber Valletta</p> <p>* Madeline Carroll </p> <p>* Will Shadley</p>

OYUNCULAR

* Jackie Chan 

* Amber Valletta

* Madeline Carroll 

* Will Shadley

<p>* Alina Foley</p> <p>* Magnús Scheving </p> <p>* Billy Ray Cyrus</p> <p>* George Lopez </p>

* Alina Foley

* Magnús Scheving 

* Billy Ray Cyrus

* George Lopez 

<p>* Lucas Till </p> <p>* Katherine Boecher </p> <p>* Jeff Chase </p>

* Lucas Till 

* Katherine Boecher 

* Jeff Chase 

<p><strong>GİŞE</strong></p> <p>Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk haftasonu Kapımdaki Casus 6. açılışında 2924 sinemada 9,726,056 dolar hasılat elde etti. 4 gün içinde 12,877,043 dolar hasılat elde ederek 5. sıraya girdi. Film 28 milyon dolar bütçe ile 45,082,365 dolar hasılat elde etti. Kapımdaki Casus 18 Mayıs 2010 tarihinde DVD ve blu-ray olarak çıkmıştır.</p>

GİŞE

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk haftasonu Kapımdaki Casus 6. açılışında 2924 sinemada 9,726,056 dolar hasılat elde etti. 4 gün içinde 12,877,043 dolar hasılat elde ederek 5. sıraya girdi. Film 28 milyon dolar bütçe ile 45,082,365 dolar hasılat elde etti. Kapımdaki Casus 18 Mayıs 2010 tarihinde DVD ve blu-ray olarak çıkmıştır.

<p><strong>ELEŞTİRİLER</strong></p> <p>Kapımdaki Casus bazı eleştirmenlerce olumsuz yönde eleştirilmiştir.</p>

ELEŞTİRİLER

Kapımdaki Casus bazı eleştirmenlerce olumsuz yönde eleştirilmiştir.

<p><strong>ALTIN AHUDUDU ADAYLIĞI</strong></p> <p>*Altın Ahududu            En Kötü Erkek Oyuncu          Billy Ray Cyrus     Adaylık</p> <p>                                                                                  George Lopez       Adaylık</p>

ALTIN AHUDUDU ADAYLIĞI

*Altın Ahududu            En Kötü Erkek Oyuncu          Billy Ray Cyrus     Adaylık

                                                                                  George Lopez       Adaylık

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