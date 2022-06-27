Kurtarıcı filmi konusu nedir? Kurtarıcı filmi oyuncuları kimler? Kurtarıcı filmi hangi ödülleri aldı?

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:35
<p>Kurtarıcı, İspanyolca orijinal ismiyle Libertador, Alberto Arvelo'nun yönettiği ve Édgar Ramírez'in Simón Bolívar'ı canlandırdığı bir 2013 İspanyol-Venezuela tarihi drama filmidir. 2013 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Özel Sunum bölümünde gösterildi. 87. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Film kategorisi için Venezuela'nın Oscar filmi olarak seçildi.</p> <p>İşte Kurtarıcı filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Kurtarıcı, İspanyolca orijinal ismiyle Libertador, Alberto Arvelo'nun yönettiği ve Édgar Ramírez'in Simón Bolívar'ı canlandırdığı bir 2013 İspanyol-Venezuela tarihi drama filmidir. 2013 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Özel Sunum bölümünde gösterildi. 87. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Film kategorisi için Venezuela'nın Oscar filmi olarak seçildi.

İşte Kurtarıcı filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>KURTARICI FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Simon Bolivar Güney Amerika’da İspanyol İmparatorluğu’na karşı en az 100 çarpışmada yer almış bir kahramandır. At sırtında binlerce kilometre yol kat etmiştir. Askerleri, Büyük İskender’in ordusunun iki katıdır ve ordusu hiçbir zaman girdiği toprakları istila etmemiştir; tam askine onları özgürleştirmiştir… Venezuela yapımı tarihi epic savaaş filminin yönetmenliğini Alberto Arvelo üstlenirken, senaryo ise Timothy J. Sexton’a ait. Filmin başrolü ise Édgar Ramírez.</p>

KURTARICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Simon Bolivar Güney Amerika’da İspanyol İmparatorluğu’na karşı en az 100 çarpışmada yer almış bir kahramandır. At sırtında binlerce kilometre yol kat etmiştir. Askerleri, Büyük İskender’in ordusunun iki katıdır ve ordusu hiçbir zaman girdiği toprakları istila etmemiştir; tam askine onları özgürleştirmiştir… Venezuela yapımı tarihi epic savaaş filminin yönetmenliğini Alberto Arvelo üstlenirken, senaryo ise Timothy J. Sexton’a ait. Filmin başrolü ise Édgar Ramírez.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Édgar Ramírez </p> <p>* María Valverde</p> <p>* Juana Acosta </p> <p>* Danny Huston</p> <p>* Erich Wildpret </p>

OYUNCULAR

* Édgar Ramírez 

* María Valverde

* Juana Acosta 

* Danny Huston

* Erich Wildpret 

<p>* Alejandro Furth</p> <p>* Orlando Valenzuela</p> <p>* Iwan Rheon</p> <p>* Gary Lewis</p> <p>* Imanol Arias</p> <p>* Juvel Vielma </p>

* Alejandro Furth

* Orlando Valenzuela

* Iwan Rheon

* Gary Lewis

* Imanol Arias

* Juvel Vielma 

<p>* Carlos Julio Molina </p> <p>* Manuel Porto </p> <p>* Francisco Denis </p> <p>* Zenaida Gamboa </p> <p>* Andrés Gertrúdix </p>

* Carlos Julio Molina 

* Manuel Porto 

* Francisco Denis 

* Zenaida Gamboa 

* Andrés Gertrúdix 

<p>* Elisa Sednaoui </p> <p>* Leandro Arvelo </p> <p>* Ximo Solano </p> <p>* Steve Wilcox </p> <p>* Eric Toala </p>

* Elisa Sednaoui 

* Leandro Arvelo 

* Ximo Solano 

* Steve Wilcox 

* Eric Toala 

<p>Film 9 Eylül 2013'te Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterime girdi ve anavatanı Venezuela'da 24 Temmuz 2014'te gösterime girdi.</p>

Film 9 Eylül 2013'te Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterime girdi ve anavatanı Venezuela'da 24 Temmuz 2014'te gösterime girdi.

<p>Film, Cohen Media Group tarafından Blu-ray Disc ve DVD'de 10 Mart 2015'te yayınlandı.</p>

Film, Cohen Media Group tarafından Blu-ray Disc ve DVD'de 10 Mart 2015'te yayınlandı.

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