Kaçış Planı 3 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler?
Kaçış Planı 3, John Herzfeld tarafından yazılıp yönetilen ve Escape Plan (2013) ve Escape Plan 2: Hades (2018) filmlerinin devamı niteliğindeki 2019 Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Escape Plan film serisinin üçüncü ve son bölümüdür. Filmde Sylvester Stallone, 50 Cent, Dave Bautista ve Jaime King, Max Zhang, Harry Shum, Jr., Malese Jow ve Devon Sawa'nın rol aldığı önceki filmlerdeki rollerini yeniden canlandırıyor. Film, 2 Temmuz 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan DVD'ye yayınlandı, ancak Rusya, İtalya, Avustralya, Türkiye ve Portekiz gibi ülkelerde sinema gösterimleri aldı.
İşte Kaçış Planı 3 filmi hakkında tüm ayrıntılar...
KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU
Daya Zhang ve çevresi, babasının şirketi Hong Kong merkezli Zhang Innovations için Mansfield, Ohio'daki fabrika yerlerini gezdikten sonra, koruması ve güvenlik şefi Bao Yung'un onlara karşı durmaya çalışmasına rağmen paralı askerler tarafından kaçırılır. Kaçıranlar, güvenlik uzmanı Ray Breslin'e gönderilen bir USB flash sürücü ile Yung'u bilinçsiz bırakırlar.
Los Angeles'ta Breslin'in yolları eski bir Zhang Innovations koruması olan Shen Lo ile kesişir. Her iki adam da, şirketi dünya çapında gizli hapishaneler inşa etmekten sorumlu olan Daya'nın babası Wu Zhang'ın peşindedir. Yung flash sürücüyle geldiğinde Breslin'in iş arkadaşlarıyla – kız arkadaşı Abigail, Hush ve Jules – ile tanışırlar. Daya'yı kaçıran ve Breslin'in eski ortağının oğlu olan Lester Clark, Jr.'dan bir video mesajı getirir; Zhang ile iş yapan Lester, Sr. Breslin'e ihanet ettiği için ölümüne karar verildi.
Breslin, bir ortak olan Trent DeRosa'ya ulaşır ve videoyu Letonya'da “Şeytanın İstasyonu” olarak bilinen bir hapishane yerleşkesine kadar izlerler. Abigail de kaçırılır ve polisle görüşmek için Mansfield'a gelen Wu, Lester'dan bir görüntülü arama alır. Babasının çöküşünün intikamını almak isteyen Lester, 700 milyon dolarlık fidye talep eder ve bir rehineyi idam eder. Breslin, DeRosa, Jules, Shen ve Yung, Daya ve Abigail'i kurtarmak için Letonya'ya doğru yola çıkar.
Lester mahkumları tehdit edip bir rehineyi öldürdüğünde, Zhang Innovations'ın teknoloji analisti Wong, ona Zhang'ın teknolojisine erişim izni vermeyi kabul eder. Hush, hapishaneyi drone ile gözetler ve termal görüntüleme kamerası, Lester'ın kendi kara sitesini yarattığını ortaya çıkarır. Shen ve Yung dış duvarlara yaklaşırken Breslin lağım yoluyla bileşiğe sızar. Onların varlığından haberdar olan Lester, Daya'yı yem olarak duvarın üstüne bırakır. Lester'ın onları bir tuzağa sürüklediğini fark eden Shen, pozisyonunu korumaya ve Breslin'i beklemeye çalışır, ancak Yung pervasızca ileri atılır ve o ve Shen kara mayınları tarafından bastırılır ve yakalanır. Lester, flash sürücünün adamlarını Abigail'e götüren bir iz sürücü olduğunu açıklar ve Shen ile Daya'nın aşık olduğu sonucuna varır. Abigail'in boğazını kesmeden önce Yung'u vurur ve görüntülü aramayla Breslin'le alay eder.
Breslin, Lester'ın yandaşlarından birkaçını öldürerek bileşik boyunca ilerler. Shen hücrelere götürülürken bir gardiyanın şok tabancasını çalar ve onu ateş yakmak için kullanır; dizginlerini eritir ve muhafızları dumanın içinde bastırır. Daya'yı serbest bırakır, ancak daha fazla gardiyanla karşı karşıya kalırlar. DeRosa gelir ve korumaları yangın çıkaran mermilerle öldürür. Ardından gelen kaosta Shen, Wong'u kurtarırken, Lester'ın kalan uşak Silva'yı göğüs göğüse bir dövüşte öldürür. Üst hücrelerde Lester ile bir çatışmada mahsur kalan Breslin, yaralandı ve silahsızlandı, ancak boğazını kesmeden ve onu geçitten atmadan önce, Abigail'in intikamını almadan önce Lester'ı yenmeyi başarır.
Mansfield'a dönen Daya, Shen ile ayrılmadan önce artık işinin gerçek doğasının farkında olan babasını soğuk bir şekilde selamlar. DeRosa, Abigail'in ölümü üzerine Breslin'i teselli eder, onu kendisini affetmesi için teşvik ederken, aynı zamanda Breslin'i Güney Amerika'da kendisine katılması için araştırır; Breslin'in kendisine borçlu olduğunu iddia eder ve Breslin emekli olmaya karar verir. Bitiş kredisi sırasında, Yung'un hayatta kaldığı, ancak ağır yaralandığı ortaya çıkar. Sürünerek ve lağımlarda tökezleyerek görülür ve kendi başına kaçmaya devam eder.
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