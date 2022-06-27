Kaçış Planı 3 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler?

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU

Daya Zhang ve çevresi, babasının şirketi Hong Kong merkezli Zhang Innovations için Mansfield, Ohio'daki fabrika yerlerini gezdikten sonra, koruması ve güvenlik şefi Bao Yung'un onlara karşı durmaya çalışmasına rağmen paralı askerler tarafından kaçırılır. Kaçıranlar, güvenlik uzmanı Ray Breslin'e gönderilen bir USB flash sürücü ile Yung'u bilinçsiz bırakırlar.

Los Angeles'ta Breslin'in yolları eski bir Zhang Innovations koruması olan Shen Lo ile kesişir. Her iki adam da, şirketi dünya çapında gizli hapishaneler inşa etmekten sorumlu olan Daya'nın babası Wu Zhang'ın peşindedir. Yung flash sürücüyle geldiğinde Breslin'in iş arkadaşlarıyla – kız arkadaşı Abigail, Hush ve Jules – ile tanışırlar. Daya'yı kaçıran ve Breslin'in eski ortağının oğlu olan Lester Clark, Jr.'dan bir video mesajı getirir; Zhang ile iş yapan Lester, Sr. Breslin'e ihanet ettiği için ölümüne karar verildi.