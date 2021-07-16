Adana Demirspor David Luiz’i kadrosuna katmaya yakın
Transfer döneminde Mario Balotelli başta olmak üzere sekiz ismi kadrosuna katan Adana Demirspor’un, David Luiz transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
RMC Sports muhabiri Loic Tanzi’nin aktardığı haberde Adana Demirspor ile David Luiz'in sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve iki taraf arasında son detayların görüşüldüğü ifade edildi.
8 TRANSFER AÇIKLANDI
Süper Lig’e geçtiğimiz sezon yükselen Adana Demirspor, şu ana kadar sekiz transfer açıkladı. Galatasaray’ın eski oyuncusu Younes Belhanda, Mario Balotelli, Lucas Castro, Tayfun Aydoğan, Jonas Svensson, Ferhat Kaplan ve Britt Assombalonga ile daha önce sözleşme imzalanmıştı.
Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Son olarak Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen David Luiz, Londra ekibiyle sözleşme yenilememiş ve takımdan ayrılmıştı.
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