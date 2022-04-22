Bergama'da amfora üretim yeri keşfedildi

"İHTİYAÇTAN FAZLA ÜRETİM, AKLA YAKIN SENARYO"

Amfora üretim alanının araştırılmasının çok önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Ateş, "Bu komplekste üretilen tarımsal ürünler ve seramiklerin bir kısmı muhakkak ki çiftlik sahipleri tarafından tüketildi ya da kullanıldı. Ancak jeofizik ölçümlerin tespit ettiği 10 anomaliden yola çıkarak en azından bu kadar sayıda çömlekçi fırınının olduğunu varsayarsak ihtiyaçlarından daha fazlasının üretilmiş olduğu akla yakın bir senaryodur. Bu düşüncenin doğrulanması için sazlık amforalarına ait parçaların Bergama bölgesinde, başka yerlerde de bulunup bulunmadığına bakmamız gerekmektedir" dedi.