Beşiktaş, Avrupa sahnesinde ilk puanını almak istiyor

İlk iki maçta puan alamayan siyah beyazlılar, iddiasını devam ettirebilmek için Portekiz ekibini mutlaka yenmek zorunda. Sporting karşısında alınacak olası bir mağlubiyet Şampiyonlar Ligi iddiasını bitireceği gibi, 3'üncü olup Avrupa Ligi'ne devam etme olasılığı da en düşük seviyeye taşınacak. Beşiktaş'ın bu yüzden Sporting Lizbon'u yenmekten veya Avrupa Ligi umudunu diğer maçlara taşıyabilmek için en azından 1 puan almaktan başka çaresi yok.