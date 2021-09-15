Beşiktaş - Borussia Dortmund (1-2)

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 18:31
<p>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, evinde Borussia Dortmund'u ağırladı.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, evinde Borussia Dortmund'u ağırladı.

<p>Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Borussia Dortmund'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.</p>

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Borussia Dortmund'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Borussia Dortmund'un gollerini Bellingham ile Erling Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü Montero attı.</p>

Borussia Dortmund'un gollerini Bellingham ile Erling Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü Montero attı.

<p>Haaland'ın golünden sonra santra olmadı ve Beşiktaşlı taraftarlar ilk yarının ardından takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.</p>

Haaland'ın golünden sonra santra olmadı ve Beşiktaşlı taraftarlar ilk yarının ardından takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.

<p>İkinci yarıda Beşiktaş, Batshuayi ile gole çok yaklaştı ancak kaleciyi geçemedi.</p>

İkinci yarıda Beşiktaş, Batshuayi ile gole çok yaklaştı ancak kaleciyi geçemedi.

<p>Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Ajax deplasmanına gidecek.&nbsp;</p>

Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Ajax deplasmanına gidecek. 

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