Beşiktaş, deplasmandan mutlu ayrıldı! Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2022 Salı, 17:14
Beşiktaş, deplasmandan mutlu ayrıldı! Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. 

Beşiktaş, deplasmandan mutlu ayrıldı! Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, deplasmandan mutlu ayrıldı! Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

Siyah-beyazlılar, 39. dakikada kazandığı penaltı ile 1-0 öne geçti. Golü Michy Batshuayi kaydetti. 


Beşiktaş, deplasmandan mutlu ayrıldı! Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

90+3'te Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakeme itirazdan kırmızı kart görerek soyunma odasına gitti.

Beşiktaş, deplasmandan mutlu ayrıldı! Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti. Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

Beşiktaş, deplasmandan mutlu ayrıldı! Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

Siyah-beyazlı takım önümüzdeki hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar ise Adana Demirspor ile karşılaşacak.


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